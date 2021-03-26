Вице-премьер оценил сроки запуска туристического кешбэка для школьников

Он может заработать уже летом этого года, средства на программу выделят из федерального бюджета. Ранее в пятницу Путин заявил, что туристический кешбэк для молодежи должен действовать круглый год

Дмитрий Чернышенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Программа туристического кешбэка для российских студентов и школьников может заработать уже этим летом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году», — сказал запредседателя правительства.

Чернышенко отметил, что программа сейчас формируется, и добавил, что возврат части стоимости путешествий внутри страны включено в разрабатываемый нацпроект по туризму.

26 марта президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил ввести круглодичный туристический кешбэк для студентов и школьников.