Вице-премьер оценил сроки запуска туристического кешбэка для школьников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Дебют Мазепина и возвращение Алонсо. Чего ждать от нового сезона F1 Спорт, 00:30 В Белоруссии назвали недопуск на «Евровидение» политически мотивированным Политика, 00:28 Застрявшее в Суэцком канале судно будут снимать с мели ВМС США Экономика, 00:24 Президент Молдавии попросила у Путина помощь с вакциной от COVID-19 Политика, 00:17 Паль рассказал о звонке «Пугачевой от Дудя» про акцию с фонариками Стиль, 00:14 Москва в «Час Земли» отключит подсветку Кремля, парков и телебашни Общество, 00:05 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 00:05 Учитель-богач: как индиец создал конкурента Microsoft и уехал в деревню Pro, 00:00 Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ Спорт, 26 мар, 23:56 Один из крупнейших турконцернов мира продал Мордашеву долю в СП с ним Бизнес, 26 мар, 23:54 Программа Трусовой с рекордными пятью четверными прыжками. Видео Спорт, 26 мар, 23:47 Вице-премьер оценил сроки запуска туристического кешбэка для школьников Общество, 26 мар, 23:41 Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 26 мар, 23:16 Власти рассмотрят идею запрета на продажу алкоголя покупателям с детьми Общество, 26 мар, 23:13
Антикризисные меры ,  
0 

Вице-премьер оценил сроки запуска туристического кешбэка для школьников

Он может заработать уже летом этого года, средства на программу выделят из федерального бюджета. Ранее в пятницу Путин заявил, что туристический кешбэк для молодежи должен действовать круглый год
Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Программа туристического кешбэка для российских студентов и школьников может заработать уже этим летом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году», — сказал запредседателя правительства.

Чернышенко отметил, что программа сейчас формируется, и добавил, что возврат части стоимости путешествий внутри страны включено в разрабатываемый нацпроект по туризму.

Путин предложил расширить туристический кешбэк для студентов и школьников
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

26 марта президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил ввести круглодичный туристический кешбэк для студентов и школьников.

«Нужно сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал круглый год», — сказал глава государства, отметив, что сейчас программа не действует в период каникул.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева 24 марта предложила распространить программу туристического кешбэка на поездки в детские оздоровительные лагеря.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Какие навыки в резюме отпугнут работодателя

Программа туристического кешбэка была запущена в августе прошлого года в качестве меры по восстановлению отрасли в период пандемии. Согласно программе путешественники могли вернуть до 20% стоимости тура по России (но не более 20 тыс. руб.), если они оплачивают его картой «Мир».

Ростуризм сообщил о купленных россиянами турах с кешбэком на 1 млрд руб.
Общество
Фото:Татьяна Валько / ТАСС

Второй этап программы стартовал осенью и распространялся на январские каникулы. В Ростуризме сообщали, что кешбэк в рамках третьего этапа программы можно будет получить при поездках, осуществленных до 30 июня.

Глава ведомства Зарина Догузова сообщала. что в третьем этапе россияне уже приобрели туров более чем на 1 млрд руб., а спрос на это предложение в 2,5-3 раза превышает прошлогодний. Самими популярными регионами страны у путешественников по программе туристического кешбэка стали Крым, Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
туризм Дмитрий Чернышенко кешбэк молодежь студенты
Материалы по теме
Путин предложил расширить туристический кешбэк для студентов и школьников
Общество
Ростуризм назвал сроки третьего этапа туристического кешбэка
Общество
Мишустин утвердил выделение ₽2 млрд на новый этап кешбэка за туры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter