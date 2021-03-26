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Путин предложил расширить туристический кешбэк для студентов и школьников

Президент заявил, что у учащихся должна быть круглогодичная возможность возвратить часть потраченных средств на путешествия на карту
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Владимир Путин предложил сделать круглогодичной программу туристического кешбэка для школьников и студентов. Как сообщает агентство «РИА Новости», об этом он заявил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Нужно сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал круглый год», — сказал глава государства.

Путин назвал неправильным тот факт, что предложение о возврате части потраченных на поездки по России средств не действует в период каникул.

Ранее распространить кешбэк на поездки в детские лагеря предложила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Ростуризм сообщил о купленных россиянами турах с кешбэком на 1 млрд руб.
Общество
Фото:Татьяна Валько / ТАСС

Программа кешбэка была запущена летом прошлого года в рамках поддержки туристической индустрии, пострадавшей во время пандемии. Суть заключается в том, что у гражданина появляется возможность вернуть часть денег при поездках по России, если он соблюдает ряд условий:

  • кешбэк начисляется за путешествия, оплаченные картой «Мир»;
  • продолжительность тура или проживания в участвующей в программе гостинице составляет не менее двух ночей;
  • вернуть возможно 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.
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В середине марта глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении 2 млрд руб. уже на третий этап программы туристического кешбэка. Акция действует на бронирования, оплаченные с 18 марта по 15 июня. Путешествие должно завершиться максимум 30 июня.

По условиям первого этапа программы в поездку надо было отправиться до 20 декабря, а вернуться до 31 декабря. Это правило распространялось на большинство регионов, однако для Крыма, Краснодарского края, Севастополя, Республики Алтай, Алтайского края, Ставропольского края и Калининградской области кешбэк был действителен только для поездок, стартовавших после 1 октября.

Автор
Артем Филипенок Артем Филипенок
кешбэк туризм платежная система "Мир" Владимир Путин
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