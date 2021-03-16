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Ростуризм назвал сроки третьего этапа туристического кешбэка

Для того чтобы получить 20% от стоимости тура по России, необходимо купить его с 18 марта по 15 июня, а поездку совершить до 30 июня. Программа кешбэка действует с рядом условий, одно из них — использование при оплате карты «Мир»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кешбэк при покупке туров по России можно будет получить, если поездка пройдет с 18 марта по 30 июня, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает «РИА Новости». Ранее правительство анонсировало третий этап программы по развитию внутреннего туризма и поддержания туристической отрасли.

Тур должен быть куплен с момента старта программы и до 15 июня.

«Наша задача — поддержать спрос в низкий сезон. Весна — отличное время для путешествий. На целом ряде горнолыжных курортов можно кататься на лыжах», — пояснила Догузова.

Условия получения кешбэка останутся такими же, как на втором этапе. При оплате поездки покупателю вернут 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Туристы обязательно должны пользоваться картой «Мир», на нее же вернутся деньги в течение пяти дней после оплаты. Сам тур или проживание в гостинице должны длиться не менее двух ночей.

Мишустин утвердил выделение ₽2 млрд на новый этап кешбэка за туры
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд руб. на третий этап программы. Правительство рассчитывает, что это поможет снизить стоимость около 300 тыс. туристических услуг, а также развивать отрасль.

Программу запустили в прошлом августе. Ее действие распространялось на туры с датами до конца декабря. Для нескольких регионов, в том числе Крыма, Севастополя, Калининградской области, Республики Алтай, было сделано исключение, и программа кешбэка начала там действовать с 1 октября.

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После этого участники рынка попросили повторить программу, отмечая ее актуальность для туристов, а также пользу для просевшей из-за пандемии отрасли.

Второй этап начался в середине октября, он действовал для поездок с датой до 10 января.

В Высшей школе экономики провели опрос и пришли к выводу, что программой туристического кешбэка воспользовались только 5% туристов. Те, кто этого не сделал, пояснили, что не пользуются картами «Мир», не нашли подходящего места отдыха среди доступных локаций, испытывали проблемы с регистрацией в программе или не знали о ней.

Автор
Мария Лисицына
кешбэк Ростуризм туристический бизнес внутренний туризм
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