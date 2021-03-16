Ростуризм назвал сроки третьего этапа туристического кешбэка

Для того чтобы получить 20% от стоимости тура по России, необходимо купить его с 18 марта по 15 июня, а поездку совершить до 30 июня. Программа кешбэка действует с рядом условий, одно из них — использование при оплате карты «Мир»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кешбэк при покупке туров по России можно будет получить, если поездка пройдет с 18 марта по 30 июня, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает «РИА Новости». Ранее правительство анонсировало третий этап программы по развитию внутреннего туризма и поддержания туристической отрасли.

Тур должен быть куплен с момента старта программы и до 15 июня.

«Наша задача — поддержать спрос в низкий сезон. Весна — отличное время для путешествий. На целом ряде горнолыжных курортов можно кататься на лыжах», — пояснила Догузова.

Условия получения кешбэка останутся такими же, как на втором этапе. При оплате поездки покупателю вернут 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Туристы обязательно должны пользоваться картой «Мир», на нее же вернутся деньги в течение пяти дней после оплаты. Сам тур или проживание в гостинице должны длиться не менее двух ночей.