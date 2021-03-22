Ростуризм сообщил о купленных россиянами турах с кешбэком на 1 млрд руб.

Фото: Татьяна Валько / ТАСС

На третьем этапе программы кешбэка за туристический отдых в России граждане приобрели туров более чем на 1 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

«За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания более чем на 1 млрд руб.», — сказала она, добавив, что по условиям программы гражданам вернулось уже более 200 млн руб., а динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5–3 раза.

Так, по ее словам, в число самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Крым, Московская область, Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Калининградская и Тюменская области.

Догузова отметила, что многие туристы уже несколько раз воспользовались «туристическим кешбэком». «На данный момент бронирования распределяются практически равномерно, что как раз решает задачу расширения крыльев сезона», — добавила руководитель Ростуризма.