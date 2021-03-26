Пхукет освободит вакцинированных от COVID-19 туристов от карантина
Иностранные туристы, привившиеся от коронавируса, с июля смогут посетить Пхукет без обязательного карантина. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на оперативный штаб Таиланда по COVID-19.
К этому времени на Пхукете планируют провакцинировать 70% жителей.
Сейчас прибывающие в страну должны уйти на двухнедельную самоизоляцию. С апреля срок карантина для иностранных туристов сократят до десяти дней. Послабление коснется тех, кто прибыл в страну с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. За эти десять дней туриста дважды протестируют на инфекцию: первый раз в период с третьего по пятый день, второй — на девятый или десятый день. Для граждан, прибывающих из стран, в которых выявили случаи мутации COVID-19, 14-дневный период карантина сохранится.
Для вакцинированных туристов длительность карантина с апреля сократят вдвое — с 14 до семи дней. Послабление коснется иностранцев, которые пройдут вакцинацию не позже чем за три месяца до поездки и предъявят отрицательный тест на COVID-19.