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Пандемия коронавируса ,  
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Пхукет освободит вакцинированных от COVID-19 туристов от карантина

С июля иностранным туристам, прибывшим на Пхукет с документом о вакцинации от коронавируса, не придется уходить на карантин. Сейчас срок обязательной самоизоляции составляет 14 дней, с апреля для привившихся его сократят до недели
Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд (Фото: Soe Zeya Tun / Reuters)

Иностранные туристы, привившиеся от коронавируса, с июля смогут посетить Пхукет без обязательного карантина. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на оперативный штаб Таиланда по COVID-19.

К этому времени на Пхукете планируют провакцинировать 70% жителей.

Сейчас прибывающие в страну должны уйти на двухнедельную самоизоляцию. С апреля срок карантина для иностранных туристов сократят до десяти дней. Послабление коснется тех, кто прибыл в страну с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. За эти десять дней туриста дважды протестируют на инфекцию: первый раз в период с третьего по пятый день, второй — на девятый или десятый день. Для граждан, прибывающих из стран, в которых выявили случаи мутации COVID-19, 14-дневный период карантина сохранится.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Для вакцинированных туристов длительность карантина с апреля сократят вдвое — с 14 до семи дней. Послабление коснется иностранцев, которые пройдут вакцинацию не позже чем за три месяца до поездки и предъявят отрицательный тест на COVID-19.

Таиланд открыл границы для иностранцев еще в октябре 2020 года, однако поток туристов отпугивал обязательный двухнедельный карантин и другие меры. В конце февраля власти ослабили ограничения, введенные в связи с пандемией, в том числе в популярных у туристов провинциях Пхукет и Лопбури. В них разрешили открыться ресторанам и барам, вновь также заработали развлекательные заведения и массажные салоны. Помимо этого туристам, прибывшим в Таиланд, разрешили проходить карантин на яхте.

С начала пандемии в Таиланде выявили 28,5 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерли от COVID 92 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
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