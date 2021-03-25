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Пандемия коронавируса ,  
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Таиланд сократит карантин для иностранных туристов

Как и было обещано, власти Таиланда сократили срок обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев. Однако не вдвое, как планировалось, а с 14 до 10 дней
Фото: Nicolas Axelrod / Bloomberg
Фото: Nicolas Axelrod / Bloomberg

Власти Таиланда решили сократить с 14 до 10 дней карантин для иностранных туристов. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на распоряжение центра управления ситуацией с коронавирусом (CCSA).

Послабления начнут действовать с 1 апреля и коснутся туристов, которые приехали в страну с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Издание отмечает, что за 10 дней их дважды протестируют на инфекцию: первый раз в период с третьего по пятый день, второй — на девятый или десятый день.

Представитель CCSA Тависилп Висануйотин сообщил, что 14-дневный период карантина сохранится для туристов, прибывающих из стран, где были выявлены случаи мутации COVID-19.

Как отмечает издание, с 1 апреля по 30 июня находящимся на карантине туристам можно будет покидать места изоляции. Им будет разрешено тренироваться в фитнес-залах и на открытом воздухе, плавать, ездить на велосипеде в закрытых помещениях и покупать еду на улице.

Таиланд вдвое сократит карантин для вакцинированных иностранцев
Общество
Фото:Diego Azubel / EPA / ТАСС

Ранее власти Таиланда обещали, что с 1 апреля вдвое сократят длительность обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев, которым сделали прививки от коронавируса. Они уйдут на изоляцию на семь дней вместо 14. Послабление должно было коснуться иностранцев, которые пройдут вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки.

Тогда же глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиранкул заявил, что период обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев, которым сделали прививки от коронавируса, сократят с апреля не до 10 дней, как решили в итоге, а вдвое, до семи дней.

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В январе 2021 года руководитель центра клинической вирусологии медицинского факультета Университета Чулалонгкорн в Бангкоке Йонг Пововраван объявил, что новый штамм коронавирусной инфекции, который впервые был зарегистрирован в Великобритании, выявлен и в Таиланде. Все четверо заразившихся — члены одной семьи. Незадолго до этого они прибыли из Великобритании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Таиланде за время пандемии зарегистрировали 28,4 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 92 человека умерли.

Авторы
Михаил Юшков Михаил Юшков, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Таиланд коронавирус карантин
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