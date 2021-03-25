Таиланд сократит карантин для иностранных туристов

Как и было обещано, власти Таиланда сократили срок обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев. Однако не вдвое, как планировалось, а с 14 до 10 дней

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Власти Таиланда решили сократить с 14 до 10 дней карантин для иностранных туристов. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на распоряжение центра управления ситуацией с коронавирусом (CCSA).

Послабления начнут действовать с 1 апреля и коснутся туристов, которые приехали в страну с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Издание отмечает, что за 10 дней их дважды протестируют на инфекцию: первый раз в период с третьего по пятый день, второй — на девятый или десятый день.

Представитель CCSA Тависилп Висануйотин сообщил, что 14-дневный период карантина сохранится для туристов, прибывающих из стран, где были выявлены случаи мутации COVID-19.

Как отмечает издание, с 1 апреля по 30 июня находящимся на карантине туристам можно будет покидать места изоляции. Им будет разрешено тренироваться в фитнес-залах и на открытом воздухе, плавать, ездить на велосипеде в закрытых помещениях и покупать еду на улице.