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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Таиланда ослабили COVID-ограничения на Пхукете и в Чиангмае

На Пхукете вновь открылись рестораны и бары, здесь также разрешили продажу алкоголя. Также на острове разрешили работу развлекательных заведений и салонов массажа
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Власти Таиланда ослабили ограничения, введенные в связи с пандемией, в том числе в популярных у туристов провинциях Пхукет и Лопбури. Об этом говорится в сообщении московского офиса Туристического управления Таиланда.

В зеленую, или безопасную зону вошли еще несколько провинций, в том числе Чиангмай, Чианграй, Лампанг и Транг.

В этих провинциях разрешили работу развлекательных заведений, проведение музыкальных представлений и дискотек. Здесь вновь открылись рестораны и бары и был снят запрет на продажу алкоголя. Спа- и массажным салонам разрешено принимать ограниченное число посетителей.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

В начале февраля стало известно, что более десятка компаний, связанных с туристическим отдыхом на Пхукете, хотят объединиться и за свой счет провести массовую вакцинацию на острове быстрее, чем это сделают в остальной части страны. Бизнесмены надеются, что после формирования коллективного иммунитета у жителей власти отменят двухнедельный карантин для иностранных туристов, которые были вакцинированы от COVID-19, сообщил Bloomberg.

Привить 70% населения королевства старше 18 лет планируется к октябрю. В то же время тайские власти рассчитывают, что коллективный иммунитет у жителей появится не раньше 2022 года, отметило агентство. 

С начала пандемии в Таиланде выявили 258 тыс. заразившихся, жертвами коронавируса стали 83 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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