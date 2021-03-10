В Таиланде разрешили туристам проходить карантин на яхте

Власти Таиланда разрешили туристам отбывать двухнедельный карантин на борту яхты или небольшого круизного лайнера в Пхукете, сообщает Би-би-си.

Переждать карантин на яхте смогут только туристы, у которых отрицательный результат теста на COVID-19. Кроме этого, они должны носить «умный» браслет, отслеживающий температуру тела, кровяное давление, а также сообщать о своем местонахождении с помощью GPS.

По данным телеканала, в правительстве надеются, что инициатива принесет до $58 млн в бюджет страны.

Ранее глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиранкул сообщал, что с начала апреля период обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев, которым сделали прививки от коронавируса, сократится вдвое. Таким образом, на карантине туристы будут находится семь дней вместо положенных сейчас 14.