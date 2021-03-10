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В Таиланде разрешили туристам проходить карантин на яхте

Власти Таиланда разрешили туристам отбывать двухнедельный карантин на борту яхты или небольшого круизного лайнера в Пхукете, сообщает Би-би-си.

Переждать карантин на яхте смогут только туристы, у которых отрицательный результат теста на COVID-19. Кроме этого, они должны носить «умный» браслет, отслеживающий температуру тела, кровяное давление, а также сообщать о своем местонахождении с помощью GPS.

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По данным телеканала, в правительстве надеются, что инициатива принесет до $58 млн в бюджет страны.

Ранее глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиранкул сообщал, что с начала апреля период обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев, которым сделали прививки от коронавируса, сократится вдвое. Таким образом, на карантине туристы будут находится семь дней вместо положенных сейчас 14.

До этого Минтуризм Таиланда анонсировал ослабление карантинных ограничений для путешественников, приезжающих в Пхукет, Краби, Сураттхани, Чонбури и Чиангмай. В ведомстве уточнили, что если турист через три дня с момента карантина сдаст отрицательный тест на коронавирус, то ему будет разрешено покидать свой номер.

Таиланд туризм коронавирус яхта карантин
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