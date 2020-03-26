Число зараженных коронавирусом в мире превысило 500 тыс. человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, от вызванных инфекцией осложнений умерли более 22 тыс. человек

Фото: Issei Kato / Reuters

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире превысило 500 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Они основаны на информации, которую предоставляют системы здравоохранения разных стран.

По состоянию на 21:20 мск общее число подтвержденных случаев составило 510 108. На первом месте по количеству зараженных находится Китай, где выявили 81,7 тыс. случаев. Следом идет Италия, где число заболевших превысило 80,5 тыс. Третье место заняли США — 75,2 тыс.

От последствий, вызванных инфекцией, умерли 22 993 человека. Больше всего жертв зафиксировано в Италии (8,1 тыс.).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не привела данные на 26 марта. По состоянию на вечер 25 марта, по подсчетам организации, число заболевших в мире составило 413 тыс., умерших — 18,4 тыс.

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