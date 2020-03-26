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Чарльз Кэлишер — РБК: «Эпидемия коронавируса может продлиться годы»

Американский вирусолог, специалист по коронавирусным инфекциям рассказал, как будет протекать пандемия, почему он прогнозирует заражение миллионов людей, и объяснил, почему подобные вспышки будут все более частыми
Чарльз Кэлишер (Фото: из личного архива)

Почетный профессор Университета Колорадо, специалист работающего при этом университете Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Чарльз Кэлишер на протяжении многих лет занимался изучением вирусов, в том числе коронавирусов, передающихся человеку от животных, в первую очередь от грызунов и летучих мышей. РБК поговорил с автором десятков научных работ, посвященных экологии и эпидемиологии вирусов, о том как будет дальше развиваться ситуация с распространением нового коронавируса.  

— Как долго может продолжаться эпидемия коронавируса и сколько еще жизней она может унести?

— Эпидемия может продлиться годы. По мере распространения вируса по всему миру он будет поражать миллионы людей. Те из них, которые остаются незараженными, могут стать носителями во время второй волны эпидемии. Такое распространение может продолжаться в течение многих месяцев, пока не появится эффективная вакцина. Но даже тогда вирус не исчезнет, потому что неизбежно будут оставаться люди, которые не прививались. Вакцинация тоже займет длительное время.

— Есть ли вероятность, что эпидемия коронавируса по своим масштабам сравнится с печально известной эпидемией испанского гриппа? Или это невозможно из-за возросшего за 100 лет уровня медицины и здравоохранения?

— Маловероятно, что эта пандемия приблизится к уровню пандемии гриппа 1918 года, когда был инфицирован каждый третий, а всего погибли до 60 миллионов человек. С тех пор мы слишком продвинулись вперед, чтобы позволить этому повториться. Однако мне кажется вполне вероятным, что заражению подвергнутся миллионы людей.

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— Почему в Италии, стране с довольно хорошей системой здравоохранения, так много смертей? Связано ли это с тем, что процент пожилых людей там выше, чем в других странах?

— Вероятно, потому, что Италия не воспринимала это достаточно серьезно. Возможно, правительство и понимало опасность, но основная масса итальянцев ее не оценила. То, что погибло так много людей, является следствием не только того, что среди итальянцев высокий процент пожилых, но и отсутствия серьезной реакции на первые случаи заражения и общей неподготовленности населения.

— Какие страны особенно уязвимы для такого рода эпидемий и по каким причинам?

— Абсолютно все страны. Пока мы не видели значительного числа случаев заболевания в Южном полушарии — это связано либо с некоторыми особенностями жизнедеятельности самого вируса, либо с тем, что он пока не достиг там значительного распространения. Но я ожидаю, что ситуация может измениться в любой момент. Представьте себе, какого масштаба может достичь эпидемия в районах и странах, которые совершенно к ней не подготовлены.

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— Станут ли в ближайшем будущем летальные эпидемии более частыми из-за возросшей мобильности людей? Получается, что за глобализацию придется платить миллионами жертв?

— Да, это происходит прямо на глазах. По мере того как люди уничтожают природные зоны, которые обеспечивают нас кислородом и другими ресурсами, продолжают употреблять в пищу диких животных, а политики говорят глупости, как и всегда, будут распространяться новые вирусы, подобные этому. Теоретически подсчитано, что на планете существует около 3 млн вирусов, которые ученым еще предстоит обнаружить. На самом деле их может быть больше.

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— Что могут сделать национальные правительства для предотвращения таких эпидемий?

— Нет других способов, кроме того, чтобы сохранять природную среду, ограничивая ради этого использование угля, нефти и природного газа, превентивно готовиться к уходу за людьми, которые заболеют из-за еще не открытых вирусов, а также поддерживать исследования и ученых. И, конечно, слушать то, что говорят или пишут настоящие эксперты.

— Время от времени звучит мнение, что страхи вокруг эпидемии раздуваются определенными политическими кругами, которые извлекают из истерии выгоду. Это еще одна теория заговора? Или страхи, связанные с эпидемией, действительно чрезмерны?

— Если кто-то думает, что все связанное с эпидемией политически обосновано, он должен открыть глаза и посмотреть, что происходит. Я считаю, что заговоры против собственного народа плетут именно те из политиков, которые пытаются преуменьшить проблему, отрицая реалии. Таких политиков нужно заменить людьми, которые не будут лгать. Впрочем, как мы видели на протяжении тысячелетий, это невозможно. И все же, может быть, нам удастся найти людей, которые лгут хотя бы реже?

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Редакция благодарит за помощь в организации интервью компанию BBI.events.

Автор: Илья Носырев
Теги: коронавирус, интервью
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