Американский вирусолог, специалист по коронавирусным инфекциям рассказал, как будет протекать пандемия, почему он прогнозирует заражение миллионов людей, и объяснил, почему подобные вспышки будут все более частыми

Чарльз Кэлишер (Фото: из личного архива)

Почетный профессор Университета Колорадо, специалист работающего при этом университете Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Чарльз Кэлишер на протяжении многих лет занимался изучением вирусов, в том числе коронавирусов, передающихся человеку от животных, в первую очередь от грызунов и летучих мышей. РБК поговорил с автором десятков научных работ, посвященных экологии и эпидемиологии вирусов, о том как будет дальше развиваться ситуация с распространением нового коронавируса.

— Как долго может продолжаться эпидемия коронавируса и сколько еще жизней она может унести?

— Эпидемия может продлиться годы. По мере распространения вируса по всему миру он будет поражать миллионы людей. Те из них, которые остаются незараженными, могут стать носителями во время второй волны эпидемии. Такое распространение может продолжаться в течение многих месяцев, пока не появится эффективная вакцина. Но даже тогда вирус не исчезнет, потому что неизбежно будут оставаться люди, которые не прививались. Вакцинация тоже займет длительное время.

— Есть ли вероятность, что эпидемия коронавируса по своим масштабам сравнится с печально известной эпидемией испанского гриппа? Или это невозможно из-за возросшего за 100 лет уровня медицины и здравоохранения?

— Маловероятно, что эта пандемия приблизится к уровню пандемии гриппа 1918 года, когда был инфицирован каждый третий, а всего погибли до 60 миллионов человек. С тех пор мы слишком продвинулись вперед, чтобы позволить этому повториться. Однако мне кажется вполне вероятным, что заражению подвергнутся миллионы людей.