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Пандемия коронавируса ,  
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На Кубе умер заразившийся коронавирусом россиянин

На Кубе в больнице скончался россиянин, заразившийся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении минздрава страны.

О смерти гражданина России сообщил эпидемиолог Франсиско Дуран. Он рассказал на пресс-конференции, что 45-летний гражданин России умер от осложнений COVID-19. В его случае болезнь была осложнена другими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом второго типа.

«Смерть произошла рано утром в этот четверг, несмотря на усилия команды лечащих врачей», — сообщили в кубинском минздраве.

У еще одной россиянки, находящейся в стране, диагностировано заболевание. Это 48-летняя женщина, которая контактировала с другим заболевшим. В страну она прибыла 12 марта из Франции. Она находится в изоляции в больнице Cira García, ее состояние врачи называют удовлетворительным.

Всего на Кубе подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
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