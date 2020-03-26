Суд отказался рассматривать вопрос об освобождении Котова

Мосгорсуд не станет рассматривать ходатайство об освобождении активиста Константина Котова до апелляции на приговор. Защита просила безотлагательно освободить Котова, учитывая распространение коронавируса

Константин Котов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Московский городской суд не сможет рассмотреть ходатайство защиты активиста Константина Котова о его освобождении из-под стражи до нового рассмотрения апелляции на его приговор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции.

«Мера пресечения установлена 2-м Кассационным судом, отмена или изменение решений которого не входит в компетенцию апелляционной инстанции Московского городского суда», — сказано в ответе суда на запрос РБК.

Есть случаи, когда именно Мосгорсуд изменял или отменял осужденным меру пресечения до рассмотрения апелляции (например, в случае медика Елены Мисюриной или актера Павла Устинова). Однако «в иных известных подобных случаях аналогичные ходатайства рассматривались апелляционной инстанцией Мосгорсуда по мерам пресечения, установленным приговорами нижестоящих инстанций», тогда как 2-й Кассационный суд — вышестоящий по отношению к Мосгорсуду, указали в пресс-службе.

Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах (ст. 212.1 УК). В начале марта 2-й Кассационный суд постановил отменить апелляционное определение, которое утвердило приговор активисту, и направил его дело на новый апелляционный пересмотр в Мосгорсуде. До апелляции Кассационный суд постановил содержать Котова под стражей (сейчас он содержится в колонии в городе Покрове Владимирской области). Новое рассмотрение апелляции на приговор активисту было назначено на 26 марта.

14 адвокатов Котова подали ходатайство об изменении ему меры пресечения до апелляции еще 17 марта. На следующий день президиум Верховного суда принял решение ограничить рассмотрение дел в судах из-за распространения коронавируса. Во время пандемии суды будут слушать только дела, требующие неотложных мер. Рассмотрение несрочных дел должно быть приостановлено, постановил президиум ВС. Новое апелляционное рассмотрение дела Котова также было отложено.