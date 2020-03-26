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«Дело 27 июля» ,  
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Суд отказался рассматривать вопрос об освобождении Котова

Мосгорсуд не станет рассматривать ходатайство об освобождении активиста Константина Котова до апелляции на приговор. Защита просила безотлагательно освободить Котова, учитывая распространение коронавируса
Константин Котов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Московский городской суд не сможет рассмотреть ходатайство защиты активиста Константина Котова о его освобождении из-под стражи до нового рассмотрения апелляции на его приговор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции.

«Мера пресечения установлена 2-м Кассационным судом, отмена или изменение решений которого не входит в компетенцию апелляционной инстанции Московского городского суда», — сказано в ответе суда на запрос РБК.

Есть случаи, когда именно Мосгорсуд изменял или отменял осужденным меру пресечения до рассмотрения апелляции (например, в случае медика Елены Мисюриной или актера Павла Устинова). Однако «в иных известных подобных случаях аналогичные ходатайства рассматривались апелляционной инстанцией Мосгорсуда по мерам пресечения, установленным приговорами нижестоящих инстанций», тогда как 2-й Кассационный суд — вышестоящий по отношению к Мосгорсуду, указали в пресс-службе.

Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах (ст. 212.1 УК). В начале марта 2-й Кассационный суд постановил отменить апелляционное определение, которое утвердило приговор активисту, и направил его дело на новый апелляционный пересмотр в Мосгорсуде. До апелляции Кассационный суд постановил содержать Котова под стражей (сейчас он содержится в колонии в городе Покрове Владимирской области). Новое рассмотрение апелляции на приговор активисту было назначено на 26 марта.

14 адвокатов Котова подали ходатайство об изменении ему меры пресечения до апелляции еще 17 марта. На следующий день президиум Верховного суда принял решение ограничить рассмотрение дел в судах из-за распространения коронавируса. Во время пандемии суды будут слушать только дела, требующие неотложных мер. Рассмотрение несрочных дел должно быть приостановлено, постановил президиум ВС. Новое апелляционное рассмотрение дела Котова также было отложено.

24 марта защитники активиста подали еще одно ходатайство об освобождении Котова. Они указали, что дела об изменении меры пресечения входят в число категорий дел, которые, согласно постановлению президиума ВС, требуют безотлагательного рассмотрения.

Адвокаты подчеркнули, что опасность инфекции и приостановка рассмотрения дел в судах сохранятся на неопределенное время, и весь этот период активист будет продолжать содержаться под стражей. В то же время родители Котова «являются лицами, входящими в группу риска развития осложнений в случае заражения коронавирусной инфекцией, и в настоящее время вынуждены оставаться дома. Очевидно, что пожилые люди нуждаются в помощи и заботе сына, который мог бы обеспечить доставку продуктов, лекарств, иную помощь бытового характера», говорится в ходатайстве.

«Барак исправительного учреждения, в котором в настоящий момент содержится Котов, является потенциальным очагом быстрого распространения вируса как место скопления большого количества людей с ослабленным иммунитетом (Котов содержится в отряде инвалидов). При этом медицинские возможности пенитенциарного учреждения не позволяют в случае необходимости организовать реанимационные мероприятия, которые полагаются при осложнениях течения болезни, вызванной 2019-nCoV», — сказано в документе.

Отвечая адвокатам на их ходатайство, судья Мосгорсуда Александра Ковалевская привела несколько другую причину, по которой рассмотрение вопроса об освобождении Котова в Мосгорсуде «не подлежит безотлагательному рассмотрению», сообщила РБК защитник Котова Мария Эйсмонт. Судья сослалась на правовую позицию Конституционного суда и нормы УПК и указала, что обжаловать меру пресечения в срочном порядке можно либо до вынесения человеку приговора, либо одновременно с обжалованием приговора.

Аргументы судьи несостоятельны, поскольку сейчас приговор Котову не считается вступившим в законную силу и формально он не отбывает наказание, а значит, обжаловать меру пресечения отдельно от приговора адвокаты могут, полагает адвокат активиста Алхас Абгаджава.

В пресс-службе Верховного суда сообщили РБК, что не могут комментировать конкретные дела до их рассмотрения в этой инстанции.

Автор: Маргарита Алехина
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