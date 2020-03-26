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Собчак рассказа о состоянии Людмилы Нарусовой

У сенатора Людмилы Нарусовой действительно диагностировали вирусную пневмонию, но она не связана с коронавирусом, тест дал отрицательные результаты, рассказала Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Член Совета Федерации Людмила Нарусова действительно госпитализирована в инфекционную больницу в Коммунарке, где она проходит курс лечения от вирусной пневмонии. Об этом в своем Telegram-канале рассказала ее дочь, телеведущая Ксения Собчак.

При этом Собчак уточнила, что тест на коронавирус, который сдала Нарусова, дал отрицательный результат.

«Моя мама сейчас в Коммунарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили», — написала Собчак в своем Telegram-канале. Она уточнила, что не виделась с Нарусовой две недели, поскольку работает на телевидении и постоянно ездит «по инфекционкам».

Сенатора Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке
Общество

Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.

«Результат теста отрицательный. Диагноз — пневмония», — сообщила телеведущая.

Ранее сенатор Андрей Клишас подтвердил РБК информацию о госпитализации Нарусовой и о ее отрицательном тесте на коронавирус. Сама Нарусова сказала РБК, что здорова. «Я здорова и жива, не читайте и не верьте интернету», — сообщила позднее РБК Нарусова.

В России обнаружили еще 182 заразившихся коронавирусом
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24 марта стало известно, что в инфекционную больницу в Коммунарке были госпитализированы народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина. «Он находится вместе с супругой, лежит. В хорошем состоянии, все у него хорошо», — сообщил тогда РБК народный артист России Владимир Винокур. Источник «КП» заявил, что коронавирус у Лещенко предварительно подтвердили, а врачи выявили у них двустороннее воспаление легких.

На следующий день концертный директор певца Олег Дмитриев рассказал, что Лещенко перевели в реанимацию. «Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили», — сказал он. Дмитриев отметил, что, как ему рассказали, реанимация — лучшее место для подобной процедуры, так как там находится новейшая техника и помещение самое чистое.

По данным на 26 марта, в России выявили 840 случаев заражения коронавирусом.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Коммунарка, Ксения Собчак
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