Собчак рассказа о состоянии Людмилы Нарусовой

У сенатора Людмилы Нарусовой действительно диагностировали вирусную пневмонию, но она не связана с коронавирусом, тест дал отрицательные результаты, рассказала Ксения Собчак

Ксения Собчак (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Член Совета Федерации Людмила Нарусова действительно госпитализирована в инфекционную больницу в Коммунарке, где она проходит курс лечения от вирусной пневмонии. Об этом в своем Telegram-канале рассказала ее дочь, телеведущая Ксения Собчак.

При этом Собчак уточнила, что тест на коронавирус, который сдала Нарусова, дал отрицательный результат.

«Моя мама сейчас в Коммунарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили», — написала Собчак в своем Telegram-канале. Она уточнила, что не виделась с Нарусовой две недели, поскольку работает на телевидении и постоянно ездит «по инфекционкам».

Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.