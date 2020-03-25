Представитель Лещенко сообщил о переводе певца в реанимацию

Лев Лещенко (Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС)

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию. Об этом ТАСС сообщил концертный директор певца Олег Дмитриев.

«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили», — сказал он.

Дмитриев отметил, что, как ему рассказали, реанимация — лучшее место для подобной процедуры, так как там находится новейшая техника, и помещение самое чистое. «За ним образцовый уход», — сказал директор.

Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур заявил РБК, что не слышал о том, что Лещенко перевели в реанимацию. «Не слышал об этом. Его лечат, двухстороннее воспаление легких и у жены, и у него. Могут временно перевести и туда, и сюда, они же лечат его», — сказал он.