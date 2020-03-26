Сенатора Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке

Ее госпитализировали накануне днем. В Совфеде сообщили, что решение самоизолироваться она приняла сама. По словам Клишаса, результаты теста Нарусовой на вирус оказались отрицательными

Людмила Нарусова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Члена Совета Федерации и мать телеведущей Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке. Об этом РБК сообщили два источника в Совфеде.

Ранее о госпитализации сенатора сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, в больницу Нарусову привезли из подмосковной деревни Горки накануне днем. «В данный момент Нарусова лежит в палате на третьем этаже клиники и проходит необходимые обследования», — говорится в сообщении.

Как заявил «РИА Новости» председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом.

Тимченко добавил, что Нарусова не присутствовала в Совете Федерации со вторника, 24 марта.