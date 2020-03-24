Володин предложил сажать на семь лет за нарушение карантина

Если нарушение режима изоляции привело к массовому заражению и гибели двух и более лиц, то человека могут отправить в колонию на срок до семи лет. Штраф за непредумышленное распространение заболевания может достигать 2 млн руб.

Павел Крашенинников и Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

За такое нарушение, если оно привело к массовому заболеванию людей, предлагается наказывать штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. либо ограничением свободы на срок до трех лет. Если нарушение карантина привело по неосторожности к гибели человека, то наказание может представлять собой штраф до 2 млн руб. или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Наконец, за нарушение, которое повлекло за собой смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Дополнительное заседание Совета Государственной думы, на котором будет обсуждаться вопрос об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, пройдет завтра, 25 марта.