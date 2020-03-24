Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Лев Лещенко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина госпитализированы в больницу в Коммунарке, сообщает «Московский комсомолец», информацию подтверждает «Комсомольская правда».

«Он находится вместе с супругой, лежит. В хорошем состоянии, все у него хорошо», — сообщил РБК народный артист России Владимир Винокур.

По данным изданий, медики скорой помощи выявили у них двустороннее воспаление легких. Источник «КП» отмечает, что коронавирус у Лещенко предварительно подтвердили.

«МК» пишет, что друг семьи Владимир Винокур навестил заболевших. Он рассказал, что в последнее время Лещенко вместе с женой не выезжали из России.

По данным Telegram-канала Baza, певца и его супругу госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Канал отмечает, что в больницу они попали накануне, 23 марта. Врачи оценивают состояние Лещенко как стабильное, пишет Baza.