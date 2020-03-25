В Подмосковье временно закрыли ночные клубы и кинотеатры из-за вируса

Власти области также запретили курить кальяны в заведениях общепита. Ранее такие меры борьбы с коронавирусом регионам поручило ввести правительство

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Власти Московской области приостановили работу ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается в постановлении губернатора Московской области, опубликованном на официальном сайте областного правительства.

Под ограничения также подпадают «иные развлекательные и досуговые заведения», говорится в документе.

Также запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Помимо этого, в постановлении губернатора указано, что заявления в органы ЗАГС необходимо подавать через Единый портал государственных и муниципальных услуг, кроме заявлений о рождении и смерти. Прием посетителей в многофункциональных центрах будет вестись по предварительной записи.

Ранее во вторник, 24 марта, оперативный штаб решил усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Регионам были даны поручения приостановить работу развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, кинозалов и детских игровых комнат, а также запретить курение кальянов в общепите.