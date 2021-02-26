Собянин решил оставить Лубянскую площадь без памятника

Лубянская площадь (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Власти Москвы решили приостановить голосование об установке памятника на Лубянской площади и оставить ее в нынешнем виде, сообщил мэр города Сергей Собянин.

После двух дней голосования, на котором москвичам предлагалось выбрать между Александром Невским и Феликсом Дзержинским, «общественное мнение разделилось примерно пополам, а само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов», написал Собянин. В то же время памятники на улицах и площадях «должны не раскалывать, а объединять общество», отметил мэр.

«Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — сообщил он.

Собянин поблагодарил всех, кто участвовал в обсуждении опроса, и добавил, что власти «наверняка еще вернутся к этому вопросу» и вместе с гражданами «примут правильное и разумное решение». А пока у Москвы есть «огромное количество более актуальных тем», отметил мэр.

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