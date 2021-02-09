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Песков назвал провокационным вопрос о памятнике Дзержинскому на Лубянке

Вопрос о возвращении памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь следует адресовать властям Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов напомнил, что памятник демонтировали в 1991 году, и спросил, нужно ли его возвращать к зданию главного управления ФСБ в Москве, назвав вопрос патриотическим.

Песков в ответ посмеялся. «Вопрос не патриотический, а провокационный. Он находится в прерогативе городских властей, оставлю без ответа», — сказал он. «Провокационно-патриотический», — добавил Гамов.

Материал дополняется

Авторы
Михаил Котляр, Полина Химшиашвили
Феликс Дзержинский памятник Москва Лубянка Дмитрий Песков
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