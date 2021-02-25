В Москве стартовало голосование по памятнику на Лубянке

Вид на Лубянскую площадь в Москве (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

На портале «Активный гражданин» началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади в Москве. Согласно первым данным опроса, большинство москвичей выступают за открытие памятника Александру Невскому.

По состоянию на 10.55 мск за памятник Невскому проголосовали 59% опрошенных, а за памятник Феликсу Дзержинскому — 41%.

С инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади выступила Общественная палата Москвы. Жителям столицы предложили на выбор два памятника — Невскому или Дзержинскому.

В феврале несколько писателей и блогеров, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов, обратились в мэрию Москвы с просьбой вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому. По их мнению, монумент имеет историко-культурное значение.