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В Москве стартовало голосование по памятнику на Лубянке

Вид на Лубянскую площадь в Москве
Вид на Лубянскую площадь в Москве (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

На портале «Активный гражданин» началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади в Москве. Согласно первым данным опроса, большинство москвичей выступают за открытие памятника Александру Невскому.

По состоянию на 10.55 мск за памятник Невскому проголосовали 59% опрошенных, а за памятник Феликсу Дзержинскому — 41%.

С инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади выступила Общественная палата Москвы. Жителям столицы предложили на выбор два памятника — Невскому или Дзержинскому.

В феврале несколько писателей и блогеров, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов, обратились в мэрию Москвы с просьбой вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому. По их мнению, монумент имеет историко-культурное значение.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос о возвращении памятника на площадь перед зданием ФСБ провокационным и переадресовал столичным властям. После этого спикер Мосгордумы Александр Шапошников заявил, что спор надо решить через референдум.

В свою очередь, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил установить на Лубянке памятник генсеку ЦК КПСС и руководителю КГБ Юрию Андропову, который, по его словам, «сыграл в жизни этого места бóльшую роль, чем Дзержинский».

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«Интерфакс» сообщал, что идею провести опрос о памятнике на портале «Активный гражданин» предложил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Помимо Дзержинского и Невского, он предлагал включить в голосование Андропова и Ивана III.

Памятник Дзержинскому стоял на Лубянке с 1958 по 1991 год. Его демонтировали на фоне попытки госпереворота и перевезли на пустырь перед новым зданием Третьяковской галереи, где позже возник «Музеон». Там монумент находится в настоящее время.

Сейчас на Лубянской площади установлен Соловецкий камень — памятник жертвам политических репрессий в СССР.

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