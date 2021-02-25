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Организаторы опровергли данные о фальсификациях голосования по памятнику

Вид на Лубянскую площадь в Москве
Вид на Лубянскую площадь в Москве (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Заявления о фальсификациях результатов голосования за установку памятника на Лубянке в центре Москвы не достоверны, сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин», передает «РИА Новости».

Ранее писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил в своем Instagram о фальсификациях первых итогов голосования. По его словам, в 10 утра с началом голосования в систему сразу было «загружено» 2 тыс. голосов за Александра Невского, чтоб у него «было немедленное большинство».

«Информация о фальсификациях не достоверна. Мы постоянно следим за ходом голосования, оно вызывает живой интерес у пользователей. Через десять минут после старта голосования свое мнение высказали более 2,6 тыс. пользователей, из которых 66% высказались за установку памятника Александру Невскому и 34% за установку памятника Феликсу Дзержинскому», — сообщили в «Активном гражданине».

Там отметили, что все системы работают в штатном режиме, никакой подозрительной активности не зафиксировано.

РБК направил запросы в пресс-службу «Активного гражданина» и департамент информационных технологий Москвы.

В Москве стартовало голосование по памятнику на Лубянке
Общество
Вид на Лубянскую площадь в Москве

Голосование по установке памятника на Лубянской площади началось 25 февраля в 10:00 и продлится до 5 марта. Кроме платформы «Активный гражданин» оно также проходит на сайтах некоторых СМИ. По данным портала на 17:28 мск, в голосовании приняли участие более 135 тыс. москвичей. Лидирует вариант с памятником Александру Невскому, за него проголосовали 50,9%, за Дзержинского — 49,1%.

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В феврале несколько писателей и блогеров, в том числе Захар Прилепин, обратились в мэрию Москвы с просьбой вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому. По их мнению, монумент имеет историко-культурное значение. В ответ Общественная палата Москвы выступила с инициативой провести среди москвичей всеобщее голосование.

Памятник Дзержинскому стоял на Лубянке, напротив здания Комитета государственной безопасности (КГБ) с 1958 по 1991 год. Его демонтировали на фоне попытки госпереворота и перевезли на пустырь перед новым зданием Третьяковской галереи, где позже возник «Музеон». Сейчас на Лубянской площади установлен Соловецкий камень — памятник жертвам политических репрессий в СССР.

Москва Лубянка памятник памятник Дзержинскому Александр Невский Феликс Дзержинский
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В Москве стартовало голосование по памятнику на Лубянке
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