Организаторы опровергли данные о фальсификациях голосования по памятнику

Вид на Лубянскую площадь в Москве (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Заявления о фальсификациях результатов голосования за установку памятника на Лубянке в центре Москвы не достоверны, сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин», передает «РИА Новости».

Ранее писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил в своем Instagram о фальсификациях первых итогов голосования. По его словам, в 10 утра с началом голосования в систему сразу было «загружено» 2 тыс. голосов за Александра Невского, чтоб у него «было немедленное большинство».

«Информация о фальсификациях не достоверна. Мы постоянно следим за ходом голосования, оно вызывает живой интерес у пользователей. Через десять минут после старта голосования свое мнение высказали более 2,6 тыс. пользователей, из которых 66% высказались за установку памятника Александру Невскому и 34% за установку памятника Феликсу Дзержинскому», — сообщили в «Активном гражданине».

Там отметили, что все системы работают в штатном режиме, никакой подозрительной активности не зафиксировано.

РБК направил запросы в пресс-службу «Активного гражданина» и департамент информационных технологий Москвы.