«Аэрофлот» сообщил о сдающих билеты в Южную Корею и Италию пассажирах

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Пассажиры «Аэрофлота» начали возвращать билеты в Италию, Южную Корею и Иран. Об этом РБК сообщили в авиакомпании.

«Мы фиксируем обращения пассажиров по вопросам возврата билетов в указанных направлениях», — сказали в «Аэрофлоте». В компании отметили, что точное количество возвратов можно будет определить только по фактической загрузке самолетов.

Авиаперевозку в Италию власти из-за коронавируса пока не ограничивали. Регулярные рейсы из России в Италию совершают шесть российских авиакомпаний («Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», UTair, «Россия» и «Победа») и итальянская Alitalia, уточнил источник РБК в российских авиавластях. По словам собеседника РБК, чартеры в Италию есть у «Нордавиа» и iFly (аффилирована с туроператором Tez Tour).

РБК направил запросы в S7, «Победу» и «Уральские авиалинии».

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны из-за резкого роста числа людей, заразившихся коронавирусом.