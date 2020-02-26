Заболевших пневмонией россиян обяжут пройти тест на коронавирус

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Все граждане России, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке должны будут пройти тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, передает корреспондент РБК.

По ее словам, необходимость такой меры вызвана тем, что пневмония является самым тяжелым осложнением нового типа коронавируса. Дополнительное обследование на коронавирус уже две недели практикуют для больных пневмонией в Москве и других крупных городах. «Это обязательное условие», — сказала Попова.

Глава ведомства добавила, что данное требование с начала недели распространяется на все города страны.

Вирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По данным китайских медиков на 26 февраля, заразились коронавирусом 78 064 человек. Умерли от этого заболевания 2763 человека.