Общество , 14 фев, 18:35
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Пикет в поддержку осужденных по делу «Сети». Фоторепортаж
В Москве проходит серия одиночных пикетов в поддержку осужденных по делу «Сети». 10 февраля семь его фигурантов получили сроки от шести до 18 лет в колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации, подготовке терактов и другим. ФСБ считает их причастными к деятельности запрещенной в России организации «Сеть». Сами обвиняемые на суде заявляли, что дали признательные показания после пыток. Как проходит пикет в их поддержку — в фоторепортаже РБК