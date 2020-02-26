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Дочь покойного главы Узбекистана предложила вернуть $686 млн за свободу

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с открытым письмом, в котором предложила отказаться от замороженных на ее счетах в Швейцарии денег в обмен на закрытие дел против нее
Гульнара Каримова (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Гульнара Каримова, старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова (занимал свой пост с момента обретения страной независимости и до смерти в 2016 году), попросила нынешнего главу государства Шавката Мирзиёева помочь ей выйти на свободу.

«Очень надеюсь, что мое обращение, которое вынуждено быть открытым и публичным, так как я уверена, что мои официальные письма к вам не попадали, будет встречено вами, как человеком отзывчивым и благородным, еще и в память о моем отце, которого вы неоднократно называли своим наставником», — говорится в письме Каримовой, опубликованном на странице ее дочери Иман в сети Instagram.

В 2015 году (еще при жизни отца) дочь первого президента Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растрате госсредств, а также уклонении от налогов, однако Генпрокуратура страны сообщила об этом только через два года. В 2017 году Каримову приговорили еще к десяти годам лишения свободы, однако затем суд изменил приговор на ограничение свободы в течение пяти лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя женщину за нарушение условий режима в колонию.

В своем письме Каримова отмечает, что если вести отсчет ее срока с момента задержания в 2014 году, то она уже должна была выйти на свободу, однако этого не произошло. Более того, в августе 2019 года против нее возбудили новые уголовные дела, обвинив в хищении государственных средств, вымогательстве в особо крупных размерах и отмывании преступных доходов за рубежом. Расследование дела Генпрокуратура Узбекистана завершила в январе 2020 года.

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Каримова обращает внимание Мирзиёева, которого называет «высшей инстанцией», что разбирательство по новому делу ведется с большими нарушениями, а старые дела не были пересмотрены даже после того, как ведшим его людям были предъявлены обвинения в различных нарушениях по другим делам. В связи с этим дочь покойного президента Узбекистана предложила закрыть вновь возбужденное против нее дело в обмен на ее отказ от любых претензий на замороженные на счетах в швейцарском банке $686 млн.

«Я уже сделала это частично, отозвав протесты на сумму в $131 млн, благодаря чему сейчас проводятся переговоры со швейцарской прокуратурой по процедуре передачи средств... От правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государства, и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты», — отмечает Каримова.

Она также сообщила, что ее здоровье за последние годы «сильно пошатнулось», так что она нуждается в двух серьезных операциях, и напомнила о разлуке с двумя детьми, которых сам Мирзиёев знает лично.

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В своем письме Каримова также сообщила, что ранее у нее с нарушениями закона было изъято имущество общей стоимостью $1,2 млрд. В июне 2019 года Минфин Узбекистана сообщал, что средства на указанную сумму в бюджет государства от реализации изъятого имущества не поступали. Общие доходы казны от обращенного в доход государства имущества Минфин оценивал в $20,2 млн в 2018 году и $11,8 млн в первой половине 2019 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Узбекистан, Гульнара Каримова
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