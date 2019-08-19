Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела

Дочь экс-лидера Узбекистана уже находится в заключении из-за обвинений в хищениях и вымогательстве. Прокуратура страны предъявила ей новые обвинения

Против уже осужденной Гульнары Каримовой возбуждено несколько новых уголовных дел. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Узбекистана.

«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.