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Президент Узбекистана назвал период правления Каримова временами страха

По словам Мирзиёева, при Каримове депутаты работали по принципу «чем тише ты был, тем лучше». «Мы жили во времена страха», — отметил он
Шавкат Мирзиёев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед новыми депутатами Законодательной палаты, заявил, что период президентства Ислама Каримова можно назвать временами страха. Об этом сообщает «Газета.uz».

Он напомнил, что был депутатом почти 15 лет. «Но в наше время времена были другие. Чем тише ты был, тем лучше», — отметил президент.

По его словам, люди вчерашнего дня сейчас назначают новых и молодых министров, чиновников на местах. «Мы здесь временно. Мы жили во времена страха», — пожаловался глава государства.

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Президент призвал депутатов активнее участвовать в проведении реформ, а также быть смелыми и решительными и не допускать принятия законов, которые не будут служить интересам народа. Для повышения авторитета депутатов он предложил законодательно обязать министров и глав ведомств лично отвечать на депутатские запросы.

В своем выступлении Мирзиёев затронул стоящие перед парламентом актуальные задачи. Как отметил узбекский лидер, депутат прежде всего должен жить заботами народа и проявлять самоотверженность в решении волнующих людей проблем. «Если депутаты будут гореть душой, работать на совесть, то так же будут относиться к делу министры, правительство, а также парламент в целом», — считает он.

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По мнению главы государства, сейчас прежде всего необходимо наладить диалог между народом и властью. «Эта система должна работать так, чтобы избиратель мог следить за ежедневной деятельностью депутата, обсуждать проекты законов и выражать свое мнение о них», — пояснил Мирзиёев.

Ислам Каримов был первым президентом Узбекистана. Он занимал этот пост с августа 1991 года по сентябрь 2016-го. Каримов скончался в результате инсульта 2 сентября 2016 года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Узбекистан, Ислам Каримов
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