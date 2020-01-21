Президент Узбекистана назвал период правления Каримова временами страха

По словам Мирзиёева, при Каримове депутаты работали по принципу «чем тише ты был, тем лучше». «Мы жили во времена страха», — отметил он

Шавкат Мирзиёев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед новыми депутатами Законодательной палаты, заявил, что период президентства Ислама Каримова можно назвать временами страха. Об этом сообщает «Газета.uz».

Он напомнил, что был депутатом почти 15 лет. «Но в наше время времена были другие. Чем тише ты был, тем лучше», — отметил президент.

По его словам, люди вчерашнего дня сейчас назначают новых и молодых министров, чиновников на местах. «Мы здесь временно. Мы жили во времена страха», — пожаловался глава государства.

Президент призвал депутатов активнее участвовать в проведении реформ, а также быть смелыми и решительными и не допускать принятия законов, которые не будут служить интересам народа. Для повышения авторитета депутатов он предложил законодательно обязать министров и глав ведомств лично отвечать на депутатские запросы.