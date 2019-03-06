Суд ужесточил наказание для Гульнары Каримовой и перевел ее в колонию

Суд ужесточил наказание для Гульнары Каримовой и перевел ее в колонию

К тюремному сроку дочь первого президента Узбекистана приговорили в конце 2017 года, впоследствии отбывать наказание ее отправили домой. Однако условия содержания там Каримова не соблюдала, заявили в прокуратуре

Гульнара Каримова (Фото: Игорь Акимов / ТАСС)

Суд ужесточил наказание для дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте республиканской прокуратуры. Остаток своего срока женщина отбывала дома. Теперь из-за «злостного нарушения порядка» ее перевели в колонию общего режима.

На десять лет лишения свободы Каримову, как указывается в сообщении надзорного ведомства, осудили в декабре 2017 года. Однако в июле прошлого года, учитывая «взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», суд изменил ей наказание на ограничение свободы на пять лет. Отбывать этот срок Каримова продолжила дома у своей дочери Иман.​

Накануне на своей странице в Instagram Иман рассказала, что в ее квартиру в Ташкенте ворвались сотрудники прокуратуры, которые в итоге «вытащили ее мать из ванной и увезли в непонятном направлении». В соцсети девушка опубликовала фотографию, на которой заметно, как двое мужчин под руки пытаются вывести из квартиры некую женщину. Их лиц на изображении не видно.

Портал upl.uz позже уточнил, что в генпрокуратуре республики, комментируя эту информацию, сообщили, что заявления Иман не соответствуют действительности, а снятое ею фото является старым.

Однако спустя несколько часов на сайте надзорного ведомтва появилось сообщение, в котором отмечалось, что после перевода домой Каримова «систематически нарушала установленные судом обязательства» по отбыванию срока.