Суд ужесточил наказание для Гульнары Каримовой и перевел ее в колонию

Суд ужесточил наказание для дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте республиканской прокуратуры. Остаток своего срока женщина отбывала дома. Теперь из-за «злостного нарушения порядка» ее перевели в колонию общего режима.
На десять лет лишения свободы Каримову, как указывается в сообщении надзорного ведомства, осудили в декабре 2017 года. Однако в июле прошлого года, учитывая «взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», суд изменил ей наказание на ограничение свободы на пять лет. Отбывать этот срок Каримова продолжила дома у своей дочери Иман.
Накануне на своей странице в Instagram Иман рассказала, что в ее квартиру в Ташкенте ворвались сотрудники прокуратуры, которые в итоге «вытащили ее мать из ванной и увезли в непонятном направлении». В соцсети девушка опубликовала фотографию, на которой заметно, как двое мужчин под руки пытаются вывести из квартиры некую женщину. Их лиц на изображении не видно.
Портал upl.uz позже уточнил, что в генпрокуратуре республики, комментируя эту информацию, сообщили, что заявления Иман не соответствуют действительности, а снятое ею фото является старым.
Однако спустя несколько часов на сайте надзорного ведомтва появилось сообщение, в котором отмечалось, что после перевода домой Каримова «систематически нарушала установленные судом обязательства» по отбыванию срока.