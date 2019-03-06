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Суд ужесточил наказание для Гульнары Каримовой и перевел ее в колонию
К тюремному сроку дочь первого президента Узбекистана приговорили в конце 2017 года, впоследствии отбывать наказание ее отправили домой. Однако условия содержания там Каримова не соблюдала, заявили в прокуратуре
Гульнара Каримова (Фото: Игорь Акимов / ТАСС)

Суд ужесточил наказание для дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте республиканской прокуратуры. Остаток своего срока женщина отбывала дома. Теперь из-за «злостного нарушения порядка» ее перевели в колонию общего режима.

На десять лет лишения свободы Каримову, как указывается в сообщении надзорного ведомства, осудили в декабре 2017 года. Однако в июле прошлого года, учитывая «взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», суд изменил ей наказание на ограничение свободы на пять лет. Отбывать этот срок Каримова продолжила дома у своей дочери Иман.​

Накануне на своей странице в Instagram Иман рассказала, что в ее квартиру в Ташкенте ворвались сотрудники прокуратуры, которые в итоге «вытащили ее мать из ванной и увезли в непонятном направлении». В соцсети девушка опубликовала фотографию, на которой заметно, как двое мужчин под руки пытаются вывести из квартиры некую женщину. Их лиц на изображении не видно.

Портал upl.uz позже уточнил, что в генпрокуратуре республики, комментируя эту информацию, сообщили, что заявления Иман не соответствуют действительности, а снятое ею фото является старым.

Однако спустя несколько часов на сайте надзорного ведомтва появилось сообщение, в котором отмечалось, что после перевода домой Каримова «систематически нарушала установленные судом обязательства» по отбыванию срока.

В ноябре прошлого года она, по данным сотрудников правоохранительных органов, «самовольно покинула местожительство». Впоследствии она также неоднократно использовала средства связи, включая интернет, и «активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу», рассказали в прокуратуре.

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«В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Остальных деталей произошедшего там не уточнили.

К пяти годам ограничения свободы дочь первого президента Узбекистана приговорили в 2015 году. Тогда ее признали виновной по целому ряду преступлений — обвинению в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растрате госсредств, а также уклонении от налогов.

Ущерб от завладения Каримовой и ее подельниками денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей суд оценил на сумму 54,1 млрд узбекских сум (тогда 1000 сум по курсу равнялись 14,7 руб.); от присвоения и растраты госимущества — 344, 6 млрд сум, от уклонения от уплаты налогов компаний и офшоров — 2,091 млрд сум.​

Кроме того, тогда же в отношении женщины продолжался другой процесс по ст. 168, 178, 182, 189, 228 и 243 УК Узбекистана за завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн, 256 млрд сум, сокрытие иностранной валюты путем получения «откатов» на счета офшоров на сумму $1,942 млрд и €29,1 млн, нарушение таможенного законодательства на 607,6 млрд сум, нарушение правил торговли на 572,9 млрд сум, подделку документов и легализацию доходов. Общая стоимость причиненного группой ущерба только по двум статьям этого приговора оценивалась в 1,270 трлн узбекских сум, $1,651 млрд и €21,6 млн.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Гульнара Каримова, наказание
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