Как выглядят упавшие ЛЭП, из которых отключился свет в Мурманске. Видео
Следственный комитет по Мурманской области, где после обрушения пяти опор для ЛЭП начались массовые перебои с энергоснабжением, показал кадры с ликвидацией последствий инцидента.
На видео запечатлены спецтехника, сами следователи, а также рухнувшие опоры. Глава региона Андрей Чибис ранее объяснил, что восстановление осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности, в том числе крутыми подъемами. Непогода, как и трудный для работ ландшафт, также продемонстрированы в видео СК. В частности, на кадрах виден снегопад.
Пять опор для ЛЭП обрушились вечером 23 января из-за «образования гололеда и изморози». В результате частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Сначала в регионе ввели режим повышенной готовности, а вскоре и режим чрезвычайной ситуации. Губернатор, в свою очередь, ранее заверил, что специалисты «Россетей» ведут круглосуточную работу.
Следственный комитет после случившегося возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).
