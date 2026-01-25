СК показал, как выглядят упавшие ЛЭП, из которых отключился свет в Мурманске

Как выглядят упавшие ЛЭП, из которых отключился свет в Мурманске. Видео

Video

Следственный комитет по Мурманской области, где после обрушения пяти опор для ЛЭП начались массовые перебои с энергоснабжением, показал кадры с ликвидацией последствий инцидента.

На видео запечатлены спецтехника, сами следователи, а также рухнувшие опоры. Глава региона Андрей Чибис ранее объяснил, что восстановление осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности, в том числе крутыми подъемами. Непогода, как и трудный для работ ландшафт, также продемонстрированы в видео СК. В частности, на кадрах виден снегопад.

Следственный комитет после случившегося возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).