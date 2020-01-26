Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 35
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 35 человек, заявил журналистам вице-президент страны Фуат Октай. Об этом сообщает агентство Anadolu.
По данным национального управления по чрезвычайным ситуациям, из-под обломков зданий удалось спасти 45 человек. Также говорится, что после бедствия 1607 человек обратились за медицинской помощью.
Ранее сообщалось о 31 погибшем. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг 24 января. Его очаг залегал на глубине 6,75 км в районе Сивридже. Толчки ощущались в различных районах Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в пострадавший район на следующий день после землетрясения, отменив свою программу в Стамбуле. Он пообещал, что власти примут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.