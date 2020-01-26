Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 35

В Турции растет число погибших в результате землетрясения, которое произошло 24 января. Число жертв стихийного бедствия увеличилось с 31 до 35 человек. К врачам обратились более 1,6 тыс. пострадавших

Фото: Umit Bektas / Reuters

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 35 человек, заявил журналистам вице-президент страны Фуат Октай. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным национального управления по чрезвычайным ситуациям, из-под обломков зданий удалось спасти 45 человек. Также говорится, что после бедствия 1607 человек обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось о 31 погибшем. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг 24 января. Его очаг залегал на глубине 6,75 км в районе Сивридже. Толчки ощущались в различных районах Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в пострадавший район на следующий день после землетрясения, отменив свою программу в Стамбуле. Он пообещал, что власти примут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.