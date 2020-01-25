Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 22 человек

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 22 человек, а пострадавших — превысило 1,1 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Ранее сообщалось о 20 жертвах.

Больше всего погибших оказалось в провинции Элязыг. Там жертвами стали 18 человек. В Малатье число жертв не возросло. В регионе погибли четыре человека. В управлении рассказали, что спасатели вытащили из-под завалов 40 человек.

Накануне в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его эпицентр находился в районе Сивридже в провинции Элязыг. Спасатели продолжают разбирать завалы трех зданий. В регионе задействовано более 3,4 тыс. сотрудников поисково-спасательных служб.

Президент Турции Реджеп Эрдоган направился в Элязыг, чтобы провести проверки в зоне землетрясения, передает Anadolu. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями.