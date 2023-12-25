Вторая по фондам библиотека России сообщила, выдаст ли книги Акунина

В Российской национальной библиотеке отметили, что по закону книги нельзя выдавать читателям, если произведение признают экстремистским. Но в отношении книг Акунина таких решений не было

Борис Акунин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге, вторая по величине фондов в стране, сообщила РБК, что ей неизвестно о каких-либо решениях суда о признании книг Бориса Акунина экстремистскими материалами. В РНБ отметили, что, согласно закону «О противодействии экстремистской деятельности» и разъяснениям Генпрокуратуры, если какое-либо произведение признают экстремистским, их использование запрещено. Речь в том числе идет о выдаче или предоставлении пользователям, копировании и экспонировании.

«По состоянию на 25.12.2023 РНБ неизвестно о каких-либо решениях суда, вынесенных в отношении книг Бориса Акунина, о признании их экстремистскими материалами», — сообщили там в ответ на запрос РБК о том, изымаются ли книги Акунина с полок.

18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в список террористов и экстремистов, а Следственный комитет завел против писателя уголовное дело по статьям об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и публичном распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). Этому предшествовало появление в сети записи разговора Акунина с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) во время видеозвонка, в котором они представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры этой страны Александром Ткаченко.

После решения Росфинмониторинга в Российской библиотечной ассоциации напомнили, что в случае внесения авторов в список экстремистов решение об изъятии их книг принимается только после выявления экспертизой экстремистских материалов в конкретном произведении.

Опрошенные РБК юристы также отметили, что внесение писателя в реестр не означает запрета на распространение его книг или фильмов и сериалов, снятых по его романам или сценариям. Для этого необходимо, чтобы эксперты установили, что в художественном произведении есть информация террористической или экстремистской направленности.

Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и писателя Дмитрия Быкова, признанного Минюстом иноагентом. Об аналогичном решении сообщили в сети магазинов «Читай-город» и магазине электронных книг «Литрес»; книги Акунина убрали из маркетплейсов. В издательстве «Захаров», публиковавшем Акунина, прошли обыски. Российский академический молодежный театр (РАМТ), где идут три спектакля по романам Акунина о сыщике Эрасте Фандорине, начал оценивать юридические риски (прошлой осенью театр убрал с афиш имя писателя), а в Московском губернском театре без объяснения причин отменили постановку «Приключения Фандорина».