 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Убравший Акунина с афиш театр оценит риски для спектаклей про Фандорина

РАМТ оценит юридические риски после включения Акунина в реестр экстремистов

Российский академический молодежный театр (РАМТ), где идут спектакли по книгам писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), прорабатывает юридическую сторону вопроса после включения его в реестр террористов и экстремистов, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Буквально час назад обновился статус автора, и это требует изучения с правовой точки зрения», — заявила собеседница агентства.

На данный момент в репертуаре РАМТ три спектакля по произведениям Акунина — «Эраст Фандорин» (идет в театре с 2002 года), «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия» (идут в театре с 2005 года).

При этом Московский Губернский театр уже отменил спектакль «Приключения Фандорина», тоже поставленный по книгам Акунина. Запланированный на 15 декабря спектакль отменили, также не состоятся постановки 19 января, 29 февраля и 31 марта в 2024 году. Причину отмен театр не назвал.

Александринский театр получил запрос из Следственного комитета и готовит на него ответ, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе театра. В Александринском театре идет спектакль «Один восемь восемь один» по мотивам пьесы Акунина.

Юристы оценили последствия решения Росфинмониторинга для книг Акунина
Политика
Фото:Андрей Бок / ТАСС

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Живет за границей, уехал из России в 2014 году.

Читайте на РБК Pro
Есть что взять: к кому налоговая придет с проверкой в 2024 году
Сегодня ты нужен, а завтра уволен: кто меняет офис на портфельную карьеру
«Постковид»: почему после коронавируса люди болеют годами
Где искать покупателей с доходом от 1 млн руб. в месяц

В октябре 2022 года Акунин сообщил, что РАМТ и Александринский театр убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям. В Минкультуры России заявили, что удаление с афиш имен деятелей культуры, которые уехали из России и осудили ее действия, закономерно.

18 декабря Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в свой реестр террористов и экстремистов. В тот же день Следственный комитет возбудил против писателя уголовное дело по двум статьям: оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК).

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Борис Акунин театр спектакли книги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
ТАСС узнал причину смерти танцора из клипа Little Big Красилова Общество, 00:58
США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море Политика, 00:44
Убравший Акунина с афиш театр оценит риски для спектаклей про Фандорина Политика, 00:39
Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» в конфликте на Украине Политика, 00:33
Шойгу поручил выполнить написанную на стене дома просьбу военного Политика, 00:15
В Роспатенте начали рассматривать спор против Apple с исходом в ₽295 млрд Технологии и медиа, 00:01
Власти одобрили международный льготный режим для Дальнего Востока Экономика, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Израиль исключил сохранение «спасательного круга террора» в Ливане Политика, 18 дек, 23:33
В Петербурге мужчина погиб после падения наледи с крыши дома Общество, 18 дек, 23:23
Юристы оценили последствия решения Росфинмониторинга для книг Акунина Политика, 18 дек, 23:01
РКН отклонил 72 заявки на включение в реестр провайдеров хостинга Технологии и медиа, 18 дек, 23:00
Путин заявил, что большая часть россиян живет от зарплаты до зарплаты Экономика, 18 дек, 22:43
МЧС доставило последнюю группу эвакуированных из Газы россиян Политика, 18 дек, 22:41
Москва пообещала ответ на новый пакет санкций ЕС Политика, 18 дек, 22:20