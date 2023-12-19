Убравший Акунина с афиш театр оценит риски для спектаклей про Фандорина

Российский академический молодежный театр (РАМТ), где идут спектакли по книгам писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), прорабатывает юридическую сторону вопроса после включения его в реестр террористов и экстремистов, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Буквально час назад обновился статус автора, и это требует изучения с правовой точки зрения», — заявила собеседница агентства.

На данный момент в репертуаре РАМТ три спектакля по произведениям Акунина — «Эраст Фандорин» (идет в театре с 2002 года), «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия» (идут в театре с 2005 года).

При этом Московский Губернский театр уже отменил спектакль «Приключения Фандорина», тоже поставленный по книгам Акунина. Запланированный на 15 декабря спектакль отменили, также не состоятся постановки 19 января, 29 февраля и 31 марта в 2024 году. Причину отмен театр не назвал.

Александринский театр получил запрос из Следственного комитета и готовит на него ответ, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе театра. В Александринском театре идет спектакль «Один восемь восемь один» по мотивам пьесы Акунина.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Живет за границей, уехал из России в 2014 году.

В октябре 2022 года Акунин сообщил, что РАМТ и Александринский театр убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям. В Минкультуры России заявили, что удаление с афиш имен деятелей культуры, которые уехали из России и осудили ее действия, закономерно.

18 декабря Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в свой реестр террористов и экстремистов. В тот же день Следственный комитет возбудил против писателя уголовное дело по двум статьям: оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК).