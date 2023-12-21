Библиотеки призвали не убирать с полок книги Акунина до проверки

Решение об изъятии из библиотек книг авторов, внесенных в список террористов и экстремистов, принимается только после выявления экспертизой экстремистских материалов в конкретном произведении, заявили в библиотечной ассоциации

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Российская библиотечная ассоциация (РБА) опубликовала заявление с правилами, которые предусматривают изъятие литературы из фондов. Из публикации следует, что книги внесенного в перечень террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина, одного из самых популярных российских авторов, не стоит убирать с библиотечных полок, пока уполномоченные органы не проведут экспертизу на наличие экстремистских материалов в конкретном произведении.

В целом из фондов изымается литература, включенная в список экстремистских материалов, а также издания организаций, признанных экстремистскими.

«В случаях, если автор произведений внесен в список террористов и экстремистов, вопрос о режиме использования его произведений решается только после проведения уполномоченными органами официальной экспертизы о наличии в конкретном произведении элементов экстремизма или пропаганды терроризма и включения произведения в вышеупомянутый список экстремистских материалов», — говорится в публикации.

Также в ней описан порядок действий в отношении:

изданий, выпущенных «нежелательными организациями» — в этом случае библиотеки должны руководствоваться письмом от 2017 года на тот момент замгенпрокурора Виктора Гриня, где говорится, что ограничение на массовое распространение таких изданий касается только материалов, содержащих информацию о деятельности нежелательной организации;

книг, авторы которых признаны иноагентами, — ограничения не распространяются на издания, вышедшие до признания иностранным агентом автора или издательства; в остальных случаях библиотеки «воздерживаются от проведения массовых мероприятий для молодежи до 18 лет по пропаганде тех произведений, которые носят политико-пропагандистский характер».

В заявлении библиотечной ассоциации отмечается, что библиотека сама вправе принимать решения о содержании работы. Необходимость прояснить ситуацию в РБА объяснили участившимися случаями жалоб от отдельных граждан и общественных организаций «по поводу наличия в фондах библиотек, на полках открытого доступа или в каталогах книг, которые, с их точки зрения, не соответствуют формированию духовно-нравственных ценностей или противоречат государственной политике (в их понимании последней)».

В пресс-службе Государственной публичной исторической библиотеки России сообщили РБК, что не изымали книги Акунина и действуют в соответствии с принципами, изложенными РБА.

В Библиотеке им. К.Д. Ушинского заявили, что не получали предписаний об изъятии книг Акунина. «У нас в библиотеке не так много книг Акунина, так как библиотека — профильная, педагогическая. Предписаний об изъятии из фонда книг Акунина пока не получали. Книги с полок не изымаем. Проверок у нас не было», — сообщили в учреждении.

СК 18 декабря сообщил, что против Акунина завели уголовное дело по двум статьям: оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Попавшие туда люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами.

Акунин, комментируя решение финансовой разведки, отметил, что «писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора; это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле».

19 декабря с обыском пришли в издательство «Захаров», которое было первым издателем Акунина.

Издательство АСТ объявило о приостановке распространения книг Акунина, а также Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом). Продажу книг писателей также временно прекратили в сети магазинов «Читай-город» и магазине электронных книг «Литрес», которые контролируются главой АСТ Олегом Новиковым. В прошлом году несколько театров убрали имя писателя с афиш на фоне его высказываний против проведения военной операции на Украине.

После внесения Акунина в список экстремистов и террористов Российский академический молодежный театр (РАМТ), где ставят спектакли по его романам о сыщике Эрасте Фандорине, решил проработать юридические риски. Московский Губернский театр отменил спектакль «Приключения Фандорина», тоже поставленный по книгам Акунина, не объясняя причин. Александринский театр, где идет спектакль по пьесе Акунина, получил запрос из Следственного комитета и готовит на него ответ, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе театра.