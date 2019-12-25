Путин уволил начальника полиции на метро Москвы после стрельбы

Президент России Владимир Путин освободил от должностей несколько руководителей МВД, МЧС, Следственного комитета (СК) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также назначил нескольких начальников в правоохранительные органы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди освобожденных от должности начальник управления внутренних дел (УВД) на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко. «Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Савченко Николая Анатольевича, начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве», — говорится в указе президента.

В середине ноября о его возможной отставке сообщал ТАСС. Источник агентства связывал скорое увольнение Савченко со стрельбой, которую на станции «Рязанский проспект» в сентябре открыл сотрудник патрульно-постовой службы. Источник «Интерфакса» указывал, что Савченко сам написал рапорт в связи с желанием уйти на пенсию.

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