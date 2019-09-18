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СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве

Столичные следователи завели уголовное дело после нападения на полицейских на станции метро «Рязанский проспект». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Москве.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления... «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект».  Перестрелка началась в ходе операции по задержанию сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП), которого заподозрили в получении взятки. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что во время задержания подозреваемый открыл стрельбу из табельного оружия. Он ранил двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Один из них погиб, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, сотрудника УВД на метрополитене заподозрили в получении взятки в размере 1 тыс. рублей. По данным источника ТАСС, полицейский получил взятку в размере 2 тыс. рублей.

Теги: Москва, стрельба, Следственный Комитет РФ, уголовное дело
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