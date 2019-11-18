ТАСС узнал об отставке главы полиции на метро Москвы после стрельбы

Николай Савченко работал на руководящих постах в полиции на метро с 1995 года и с 2011 года возглавлял все управление. Причиной его отставки источник называет сентябрьский инцидент со стрельбой на станции Рязанский проспект

В Москве сменится начальник управления внутренних дел на метрополитене. Генерал-майора Николая Савченко уволили, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее копия телеграммы за подписью начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова, в которой говорилось о назначении нового руководителя подразделения, появилась в Telegram-канале «Опер слил». Информацию об отставке позднее подтвердил источник «Интерфакс».

Источник ТАСС связывает смену начальника управления с инцидентом со стрельбой, которую на станции «Рязанский проспект» в сентябре открыл сотрудник патрульно-постовой службы. «Это решение было принято несколько дней назад, однако приказ о его увольнении появился лишь в понедельник», — сказал собеседник агентства. Вместе с тем собеседник «Интерфакса» сообщил, что Савченко сам написал рапорт в связи с желанием уйти на пенсию.

В пресс-службе МВД России заявили РБК, что не обладают информацией на данный момент времени.

Также источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили о смене начальника управления ГИБДД по Москве. Предыдущий начальник столичного ГИБДД Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию в апреле. По данным агентств, новым главой управления утвержден полковник Юрий Дроганов, который сейчас занимает пост врио главы инспекции.