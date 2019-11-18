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ТАСС узнал об отставке главы полиции на метро Москвы после стрельбы
Николай Савченко работал на руководящих постах в полиции на метро с 1995 года и с 2011 года возглавлял все управление. Причиной его отставки источник называет сентябрьский инцидент со стрельбой на станции Рязанский проспект

В Москве сменится начальник управления внутренних дел на метрополитене. Генерал-майора Николая Савченко уволили, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее копия телеграммы за подписью начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова, в которой говорилось о назначении нового руководителя подразделения, появилась в Telegram-канале «Опер слил». Информацию об отставке позднее подтвердил источник «Интерфакс».

Источник ТАСС связывает смену начальника управления с инцидентом со стрельбой, которую на станции «Рязанский проспект» в сентябре открыл сотрудник патрульно-постовой службы. «Это решение было принято несколько дней назад, однако приказ о его увольнении появился лишь в понедельник», — сказал собеседник агентства. Вместе с тем собеседник «Интерфакса» сообщил, что Савченко сам написал рапорт в связи с желанием уйти на пенсию.

В пресс-службе МВД России заявили РБК, что не обладают информацией на данный момент времени.

Также источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили о смене начальника управления ГИБДД по Москве. Предыдущий начальник столичного ГИБДД Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию в апреле. По данным агентств, новым главой управления утвержден полковник Юрий Дроганов, который сейчас занимает пост врио главы инспекции.

Николай Савченко с 1995 года работал на руководящих должностях в полиции на метро. С 2000 года он занимал пост заместителя начальника управления, глава милиции общественной безопасности УВД по охране метрополитена, а в 2011 году возглавил все структурное подразделение.

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Стрельба на станции «Рязанский проспект» произошла 18 сентября. Сотрудники отдела собственной безопасности проводили задержание сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП), которого подозревали во взятке в размере 2 тыс. руб. Во время задержания подозреваемый открыл огонь из пистолета. В результате погиб один из полицейских, лейтенант Максим Веялко.

Открывшего стрельбу сотрудника полиции метрополитена, Алексея Смирнова, суд отправил под арест. Против него возбуждено дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). В случае обвинительного приговора полицейскому грозит пожизненный срок.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Артем Афонский
Теги: метро, Москва, стрельба
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