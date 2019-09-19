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СМИ узнали о мотивах открывшего стрельбу по полицейским в метро
По данным газеты, за прапорщиком, открывшим стрельбу по сотрудникам УСБ, была установлена слежка из-за получения взяток от пассажиров. Нападение на коллег он объяснил усталостью от работы в полиции
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Старший прапорщик Алексей Смирнов, который накануне, 18 сентября, открыл стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ) на станции московского метро «Рязанский проспект», дал показания, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, свой поступок он объяснил тем, что попался на небольшой взятке и «не хотел сидеть», а также усталостью от работы в полиции. Как пишет «Коммерсантъ», Смирнов пожаловался на тяжелые условия службы: несколько недель ему, как и другим его коллегам, пришлось работать без выходных, в том числе из-за несанкционированных митингов, выборов в Мосгордуму и Дня города.

При этом собеседники издания не исключают, что у задержанного могли быть проблемы психиатрического характера. Его в ближайшее время отправят на обследование.

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Газета отмечает, что, по неофициальным данным, Смирнов брал взятки с пассажиров, которые попались на нарушениях. Это приносило ему около 10 тыс. руб. ежедневно (официальная зарплата прапорщика составляет 50 тыс. руб.). По данным «Коммерсанта», за прапорщиком установили негласное наблюдение. Главными доказательствами по делу Смирнова станут записи, сделанные скрытой камерой в комнате, куда полицейские доставляют задержанных, заявили собеседники издания.

18 сентября на станции метро Смирнов остановил пассажира и потребовал предъявить документы. У мужчины их не оказалось, и прапорщик согласился отпустить его за 2 тыс. руб. и пачку сигарет. Процесс зафиксировали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ), пассажир дал им показания на Смирнова. В комнате полиции двое офицеров попросили прапорщика показать им деньги и сигареты, однако тот выхватил пистолет и выстрелил в одного из них, старшего лейтенанта Максима Веялко, ранив в грудь, а другому, подполковнику Алексею Лимонову, приказал лечь на пол. Издание уточняет, что сотрудники УСБ не были вооружены и на них не было бронежилетов. Раненому лейтенанту удалось выбежать из комнаты, однако прапорщик погнался за ним. При этом он открыл стрельбу как по лежавшему на полу подполковнику, так и вслед убежавшему полицейскому.

После этого Смирнов вернулся в комнату полиции и несколько раз выстрелил в оставшегося там подполковника, нанеся ему пять ранений, пишет газета. Третий сотрудник УСБ тем временем вызвал на место происшествия своих коллег и врачей. Когда на место прибыла группа захвата, Смирнов находился с поднятыми руками в клетке для задержанных, а его разряженное оружие лежало на столе.

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«Коммерсантъ» также отмечает, что в комнате рядом со Смирновым был один из его сослуживцев, который, по его утверждению, разоружил прапорщика. При этом газета со ссылкой на видеозапись указывает, что этот полицейский не пытался помешать Смирнову или оказать помощь раненым.

В отношении нападавшего завели дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Как ранее сообщили источники информагентств, в ночь на 19 сентября раненого полицейского прооперировали.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: стрельба, метро, полицейские
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