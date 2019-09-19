СМИ узнали о мотивах открывшего стрельбу по полицейским в метро

По данным газеты, за прапорщиком, открывшим стрельбу по сотрудникам УСБ, была установлена слежка из-за получения взяток от пассажиров. Нападение на коллег он объяснил усталостью от работы в полиции

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Старший прапорщик Алексей Смирнов, который накануне, 18 сентября, открыл стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ) на станции московского метро «Рязанский проспект», дал показания, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, свой поступок он объяснил тем, что попался на небольшой взятке и «не хотел сидеть», а также усталостью от работы в полиции. Как пишет «Коммерсантъ», Смирнов пожаловался на тяжелые условия службы: несколько недель ему, как и другим его коллегам, пришлось работать без выходных, в том числе из-за несанкционированных митингов, выборов в Мосгордуму и Дня города.

При этом собеседники издания не исключают, что у задержанного могли быть проблемы психиатрического характера. Его в ближайшее время отправят на обследование.

Газета отмечает, что, по неофициальным данным, Смирнов брал взятки с пассажиров, которые попались на нарушениях. Это приносило ему около 10 тыс. руб. ежедневно (официальная зарплата прапорщика составляет 50 тыс. руб.). По данным «Коммерсанта», за прапорщиком установили негласное наблюдение. Главными доказательствами по делу Смирнова станут записи, сделанные скрытой камерой в комнате, куда полицейские доставляют задержанных, заявили собеседники издания.