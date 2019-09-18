В Москве во время перестрелки убили полицейского

В Москве во время перестрелки убили полицейского

Перестрелка произошла при задержании сотрудника патрульно-постовой службы полиции, которого, по данным СМИ, заподозрили во взятке. В результате один полицейский погиб, второй был госпитализирован

В Москве полицейский был убит при задержании сотрудника отдела по охране московского метрополитена, подозреваемого во взятке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, а также Telegram-канал Baza.

«В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен», — сказал источник агентства.

Как пишет РЕН ТВ, сотрудника УВД на метрополитене заподозрили в получении взятки в тысячу рублей. По информации телеканала, ЧП произошло у станции метро «Рязанский проспект».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что сотрудники отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена проводили задержание сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП). «Последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.