«Коммерсантъ» опубликовал видео расстрела полицейских в московском метро

Полицейский напал на двух своих коллег 18 сентября на станции «Рязанский проспект», один из них скончался. Прапорщика также обвиняют в получении взяток, сегодня суд рассмотрит ходатайство об его аресте

Внимание! Видео содержит сцены насилия! 18+

«Коммерсантъ» опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала стрельбу на станции московского метро «Рязанский проспект».

Стрельба произошла 18 сентября, старший прапорщик Алексей Смирнов открыл огонь по двум невооруженным сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ).

Как ранее писала газета, на следующий день после происшествия Смирнов дал показания. Он объяснил свой поступок усталостью от работы в полиции, а также тем, что попался на небольшой взятке и «не хотел сидеть». Издание также сообщало, что, согласно неофициальным данным, взятки, которые он получал от пассажиров за нарушения, приносили ему около 10 тыс. руб. ежедневно.