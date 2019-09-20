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«Коммерсантъ» опубликовал видео расстрела полицейских в московском метро
Полицейский напал на двух своих коллег 18 сентября на станции «Рязанский проспект», один из них скончался. Прапорщика также обвиняют в получении взяток, сегодня суд рассмотрит ходатайство об его аресте

Внимание! Видео содержит сцены насилия! 18+

«Коммерсантъ» опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала стрельбу на станции московского метро «Рязанский проспект».

Стрельба произошла 18 сентября, старший прапорщик Алексей Смирнов открыл огонь по двум невооруженным сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ).

Как ранее писала газета, на следующий день после происшествия Смирнов дал показания. Он объяснил свой поступок усталостью от работы в полиции, а также тем, что попался на небольшой взятке и «не хотел сидеть». Издание также сообщало, что, согласно неофициальным данным, взятки, которые он получал от пассажиров за нарушения, приносили ему около 10 тыс. руб. ежедневно.

В новой публикации газета указывает, что прапорщика подозревают в двух эпизодах получения взяток. По данным «Коммерсанта», Смирнов вымогал деньги у иностранцев, они передавали их прапорщику в пачках с бумажными носовыми платками.

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Издание также опубликовало две видеозаписи: со станции метро «Баррикадная», где прапорщик, предположительно, взял деньги у гражданки Филиппин без регистрации, и «Рязанского проспекта». Там Смирнов, по данным «Коммерсанта», получил взятку от гражданина Киргизии, именно этот пассажир дал показания на прапорщика сотрудникам УСБ.

Получив показания, старший лейтенант Максим Веялко и подполковник Алексей Лимонов прошли вместе с понятыми в комнату полиции на «Рязанском проспекте», где находился Смирнов. Офицеры УСБ попросили прапорщика выложить все из карманов, после чего тот выхватил пистолет и открыл по ним стрельбу.

Веялко скончался, Лимонов получил пять огнестрельных ранений. В ночь на 19 сентября его прооперировали, писали ранее информагентства.

20 сентября Пресненский суд рассмотрит ходатайство об аресте прапорщика.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: стрельба, метро, полицейские
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