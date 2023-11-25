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Общество ,  
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Евгении Беркович разрешили проститься с умершей бабушкой Ниной Катерли

Евгения Беркович с мая находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за своего спектакля, арест ей продлили до января. Ее бабушка, правозащитница Нина Катерли, умерла пять дней назад, ей было 89 лет
Евгения Беркович
Евгения Беркович (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Театральному режиссеру Евгении Беркович, которая с мая находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма, позволили приехать на прощание с бабушкой, правозащитницей Ниной Катерли, — она умерла 20 ноября на 90-м году жизни. Об этом РБК сообщила адвокат режиссера Ксения Карпинская.

«Ее (Беркович. — РБК) привезли в крематорий, провели в зал прощания, куда пустили только близких родственников, обняться с мамой не дали. До последнего момента было неизвестно, привезут или нет», — сообщила юрист. Она уточнила, что Беркович сопровождал конвой.

Против режиссера возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК, максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. Обвинения связаны со спектаклем «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по пьесе драматурга Светланы Петрийчук. Она также находится в СИЗО по этому делу. В ноябре арест обеим продлили до 10 января будущего года.

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Политика
Евгения Беркович

В спектакле речь идет о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски», одну из них присудили Петрийчук за работу драматурга, вторую отдали художнику по костюмам Ксении Сорокиной.

Следствие полагает, что в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России). В основу дела легла «деструктологическая» экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская.

Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте признавал ее ненаучной, так как деструктология (ее теорию разработал Силантьев) не является наукой. Новую экспертизу должна была провести ФСБ.

За освобождение Беркович и Петрийчук не раз высказывались деятели искусства. После смерти Нины Катерли 23 человека, среди которых были актеры Данила Козловский, Юлия Пересильд, писательница Людмила Улицкая, режиссер Александр Сокуров, телеведущий Иван Ургант, журналист и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (признан иноагентом), подписали очередное обращение с просьбой смягчить авторам «Финиста Ясного Сокола» меру пресечения.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Евгения Беркович Светлана Петрийчук

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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