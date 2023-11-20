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Умерла правозащитница Нина Катерли

Правозащитница Нина Катерли умерла на 90-м году жизни
Катерли — бабушка режиссера Евгении Беркович, которую подозревают в оправдании терроризма из-за пьесы «Финист Ясный Сокол», в которой изучается феномен девушек, влюбившихся в незнакомых представителей радикального ислама
Нина Катерли
Нина Катерли (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

В возрасте 89 лет умерла писательница и правозащитница Нина Катерли, сообщил зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский.

«Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память», — написал депутат.

Катерли родилась 30 июня 1934 года. В 1958-м она окончила Технологический институт им. Ленсовета и около 15 лет проработала инженером химиком-технологом. К написанию прозы Катерли пришла в конце 1960-х, ее первый рассказ «Добро пожаловать» был напечатан в 1983 году в журнале «Костер». За ее авторством изданы книги «Окно», «Цветные открытки», «Курзал», «Сенная площадь», «Иск» и другие. Катерли входила в редколлегию газеты «Литературные вести» и антифашистского журнала «Барьер».

Она активно занималась правозащитной деятельностью, опубликовала десятки статей о борьбе за права человека, угрозе нацизма в России, положению престарелых и на другие темы. После того как в 1988 году вышла ее антифашистская статья «Дорога к памятникам», против нее подал иск писатель Александр Романенко, которого Катерли обвинила в антисемитизме и нацизме из-за его книги «О классовой сущности сионизма». Спустя два года он отказался от иска.

Катерли приходится бабушкой театральному режиссеру Евгении Беркович — она находится в СИЗО с мая 2023 года вместе с драматургом Светланой Петрийчук. Их подозревают в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы). Дома у Катерли тогда же прошел обыск по делу против ее внучки.

Поводом для уголовного преследования стала пьеса «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук. Постановка повествует о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски».

«Конечно, кончаются такие истории совсем не свадьбой. Однако мы попытались сойти с позиции осуждения, с точки «самавиновата» и исследовать этот архетипичный сюжет, убеждение, что только выстраданное является чем-то настоящим. А еще поговорить о том, почему мы испытываем кризис убеждений, идейный вакуум, и что именно заставляет нас искать какую-то силу, которой можно принадлежать», — рассказывала Петрийчук.

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Следственный комитет предполагает, что сценарий содержит признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России). Дело основано на результатах экспертизы, которая заключила, что пьеса содержит «героизацию боевиков ИГИЛ» и идеологию радикального феминизма (в Минюсте позднее признали экспертизу ненаучной) . «Вина Беркович якобы выразилась в том, что она выложила ролик с читкой этой пьесы на YouTube», — поясняла ее адвокат Ксения Карпинская.

Арест Беркович и Петрийчук продлен до 24 января 2024 года.

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