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Что случилось за день. Главные новости РБК
«Нафтогаз» готов принять от «Газпрома» $3 млрд газом, новый глава мусорного госоператора, более 40 детей отравились газом в Нижегородской области, смена президента Центра Бакулева — главные новости в обзоре РБК

«Нафтогаз» заявил о готовности принять от «Газпрома» $3 млрд газом

Киев ответил на предложение «Газпрома» по урегулированию газового спора в Стокгольмском арбитраже. «Нафтогаз» устраивает выплата как деньгами, так и газом, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

  • В «Нафтогазе» указали, что урегулирование судебных споров не может быть условием для продления контракта на транзит газа, т.к. новое соглашение должно быть заключено по новым правилам, с независимым от украинской компании оператором газотранспортной системы Украины.
  • В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. В ноябре Витренко говорил, что эта сумма выросла уже до $3 млрд.
  • Действующий контракт на транзит заканчивается 31 декабря, одним из условий для его продления «Газпром» называл отказ от взаимных претензий в арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Новым главой мусорного госоператора станет экс-министр ЖКХ

Руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО) будет назначен бывший министр ЖКХ Михаил Мень, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев. По его словам, практика показала, что задачи, связанные с созданием отрасли обращения с отходами, требует от руководства компании «более качественной и публичной работы с людьми», а также с региональными и муниципальными властями.

  • Решение «укрепить» руководство РЭО Гордеев объяснил тем, что новый порядок сбора, утилизации и переработки отходов должен быть понятен всем.
  • Предыдущий глава госоператора Денис Буцаев ушел в отставку на прошлой неделе. Источники РБК связывали это с нехваткой аппаратного веса, по их словам, ему не удалось добиться оперативного выделения средств на поддержку отрасли от Минфина.
  • Мень восемь лет был губернатором Ивановской области (с 2005 по 2013), после чего перешел на работу в правительство–его назначили министром строительства и ЖКХ. В июне 2018 года он стал аудитором Счетной палаты.

В Нижегородской области 44 человека отравились газом в школе

В Вадской средней школе в Нижегородской области отравились 44 человека, 43 из которых — дети. Регионального министр энергетики и ЖКХ заявил, что это произошло из-за нарушений в использовании газоснабжающего оборудования.

  • По предварительным данным, причиной случившегося стал выброс примеси для определения запаха газа на близлежащей газораспределительной станции, Следственный комитет начал проверку.
  • В «Газпром трансгаз Нижний Новгород» заявили, что станция в Ваде работает в штатном режиме, утечек газа и запаха одоранта там не зафиксировали.
  • Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет, всех их уже отпустили домой.

Лео Бокерия спустя 25 лет ушел с поста директора центра Бакулева

Кардиолог Лео Бокерия, 25 лет занимавший должность директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (НМИЦ) стал его президентом. Глава Минздрава Вероника Скорцова объяснила это требованиями действующего законодательства.

  • По словам министра, причина в законе, который был принят три года назад. Согласно документу, руководителем медицинской организации можно оставаться до 70 лет, Бокерии — 79.
  • После 70 лет представители отрасли могут занимать почетные должности, «которые позволяют продолжать и лечебную, и образовательную работу», а также выполнять административные функции и готовить новое поколение врачей, пояснила Скворцова.
  • Временно исполняющим обязанности директора центра стала Елена Голухова, ранее занимавшая должность замдиректора по научно-клинической работе.
Автор: Константин Нагаев
Теги: «Нафтогаз», Михаил Мень, отравление газом
Материалы по теме
«Нафтогаз» выразил готовность принять от «Газпрома» $3 млрд газом
Бизнес
Гордеев объявил о назначении Меня главой мусорного госоператора
Политика
В Нижегородской области более 40 детей отравились газом
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