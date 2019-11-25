Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

«Нафтогаз» готов принять от «Газпрома» $3 млрд газом, новый глава мусорного госоператора, более 40 детей отравились газом в Нижегородской области, смена президента Центра Бакулева — главные новости в обзоре РБК

«Нафтогаз» заявил о готовности принять от «Газпрома» $3 млрд газом

Киев ответил на предложение «Газпрома» по урегулированию газового спора в Стокгольмском арбитраже. «Нафтогаз» устраивает выплата как деньгами, так и газом, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» указали, что урегулирование судебных споров не может быть условием для продления контракта на транзит газа, т.к. новое соглашение должно быть заключено по новым правилам, с независимым от украинской компании оператором газотранспортной системы Украины.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. В ноябре Витренко говорил, что эта сумма выросла уже до $3 млрд.

Действующий контракт на транзит заканчивается 31 декабря, одним из условий для его продления «Газпром» называл отказ от взаимных претензий в арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Новым главой мусорного госоператора станет экс-министр ЖКХ

Руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО) будет назначен бывший министр ЖКХ Михаил Мень, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев. По его словам, практика показала, что задачи, связанные с созданием отрасли обращения с отходами, требует от руководства компании «более качественной и публичной работы с людьми», а также с региональными и муниципальными властями.