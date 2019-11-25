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«Нафтогаз» выразил готовность принять от «Газпрома» $3 млрд газом
Украинская компания предпочла бы получить от «Газпрома» $3 млрд, но готова рассмотреть вариант о погашении долга газом, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко
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«Нафтогаз Украины» ответил на предложения «Газпрома» об урегулировании газового спора, написал на своей странице в сети Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. По его словам, ответ на запрос «Газпрома», присланный в Киев по факсу, также переслан по факсу и через DHL.

18 ноября сообщалось, что «Газпром» назвал одним из условий продления действующего договора на транзит российского через Украину отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

По словам Витренко, «Нафтогаз» готов «конструктивно рассматривать» предложения «Газпрома» по выполнению решений Стокгольмского арбитража и заключению мирового соглашения.

«На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с «Газпромом» как механизм разрешения споров, «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» примерно $3 млрд. Нас устраивают денежные средства, но если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — пояснил Витренко.

Он также подчеркнул, что в направленном «Газпрому» ответе указано на то, что урегулирование любых споров между двумя компаниями не может быть условием для продления транзитного контракта, так как заключаться такой контракт должен с независимым от «Нафтогаза» оператором газотранспортной системы Украины.

Представитель главы «Газпрома» Сергей Куприянов отказался от комментариев.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску «Нафтогаза» против «Газпрома», согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. По данным «Нафтогаза», к середине 2019 года в связи с начислением процентов за просрочку платежа общий долг вырос до $2,817 млрд.

«Сейчас по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен нам $3 млрд. Кстати, из-за того, что «Газпром» не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту. И мы спокойно, конструктивно и взвешенно, напоминаем нашим контрагентам, что Стокгольмский арбитраж в нашем контракте с «Газпромом» определен как единственный механизм разрешения споров. И в контракте также указано, что его решения являются окончательными и обязательными для исполнения», — заявлял 4 ноября Витренко.

Комментируя позднее в интервью «Укринформу», предложения об «обнулении» решений арбитража Витренко сказал, что в «Нафтогазе» могут рассмотреть разные варианты того, как «Газпром» будет выполнять решение арбитража.

«Но просто о нем забыть — не можем. То же касается, например, нового арбитража. То есть, мы указываем на нарушение контракта со стороны «Газпрома». Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть», — подчеркнул представитель украинской компании.

Он также предсказал, что уже в 2020 году «Нафтогаз» сможет получить средства в счет погашения долга «Газпрома», благодаря заморозке активов российской компании.

«Стоимость арестованных активов в Нидерландах, по имеющимся данным, превышает $3 млрд. В случае положительного решения суда процесс взыскания, по нашим оценкам, продлится со второго квартала и до конца следующего года», — уверен Витренко.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Нафтогаз Украины», «Газпром»
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