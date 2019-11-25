«Нафтогаз» выразил готовность принять от «Газпрома» $3 млрд газом

Украинская компания предпочла бы получить от «Газпрома» $3 млрд, но готова рассмотреть вариант о погашении долга газом, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко

«Нафтогаз Украины» ответил на предложения «Газпрома» об урегулировании газового спора, написал на своей странице в сети Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. По его словам, ответ на запрос «Газпрома», присланный в Киев по факсу, также переслан по факсу и через DHL.

18 ноября сообщалось, что «Газпром» назвал одним из условий продления действующего договора на транзит российского через Украину отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

По словам Витренко, «Нафтогаз» готов «конструктивно рассматривать» предложения «Газпрома» по выполнению решений Стокгольмского арбитража и заключению мирового соглашения.

«На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с «Газпромом» как механизм разрешения споров, «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» примерно $3 млрд. Нас устраивают денежные средства, но если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — пояснил Витренко.

Он также подчеркнул, что в направленном «Газпрому» ответе указано на то, что урегулирование любых споров между двумя компаниями не может быть условием для продления транзитного контракта, так как заключаться такой контракт должен с независимым от «Нафтогаза» оператором газотранспортной системы Украины.