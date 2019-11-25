Лео Бокерия спустя 25 лет ушел c поста директора центра Бакулева

Кардиохирург Лео Бокерия, занимавший до сих пор пост директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, назначен его президентом, сообщила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Не увольняется, переходит с позиции директора центра на позицию президента центра», — сказала министр (цитата по ТАСС).

Ранее в СМИ появилась информация об увольнении Бокерии. Замглавы Минздрава Олег Салагай назвал эту информацию «совершенно не соответствующей действительности».

«Лео Антонович Бокерия — выдающийся хирург и организатор здравоохранения, и, конечно, об его уходе из Центра не может идти никакой речи. При этом закон говорит, что должность руководителя организации может замещаться до определенного возраста. Затем — повышение: должность президента центра- почетного руководителя», — написал Салагай в своем Telegram-канале.

Замминистра заверил, что Бокерия продолжит работать в кардиоцентре и будет «передавать свои знания и опыт новым поколениям кардиохирургов».