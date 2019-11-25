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В Нижегородской области более 40 детей отравились газом
Из-за выброса газа рядом со школой в Вадском районе Нижегородской области пострадали 44 человека. 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпустили домой

Отравление детей и взрослых газом произошло в Вадской средней школе в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Эту же информацию сообщило «РИА Новости» со ссылкой на на представителя экстренных служб региона. Как сообщили РБК в Министерстве здравоохранения Нижегородской области, всего в больницы попали 44 человека.

«По данным медицины катастроф на 13:00 тяжелых отравлений нет, 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются», — заявили в министерстве.

Изначально агентства сообщали, что состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести. 

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах также передал, что, по предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы. Занятия в учебном заведении прекращены. Об этом же «РИА Новости» заявили в администрации школы. «Действительно, отравились. И дети, и взрослые. Стравливали газ на ГРС, дошло до нас», — сказал собеседник, не уточнив число пострадавших. «Мы подтверждаем информацию, что был вызов [в школу] о том, что произошел выброс газа на газораспределительной станции», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи города Арзамас следственного управления СК по Нижегородской области. Проводится доследственная проверка, говорится в сообщении на сайте ведомства.      

Глава администрации Вадского района Иван Ураев сообщил «Интерфакс-Поволжье», что «оператор ГРС продувал фильтры и дал газу больше, чем положено». «Облако прошло по оврагу к школе, которая находится в низине», — уточнил он.     

На территории Вадского района, согласно данным Ростехнадзора, находятся две газораспределительные станции, принадлежащие «Газпромтрансгаз Нижний Новгород, — «Вад» и «Умай». «В данный момент утечка не фиксировалась, у нас на место выехала группа быстрого реагирования, сейчас они собирают информацию», — заявила РБК пресс-секретарь «Газпромтрансгаза Нижний Новгород» Татьяна Любавина.

РБК направил запрос в Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Авторы: Кристина Астафурова, Екатерина Костина, Роман Кирьянов
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: Нижегородская область, отравление
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