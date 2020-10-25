В МГУ и «Гринпис» ответили на данные о следах гептила на Камчатке

Ранее сообащлось, что в пробах с Камчатки обнаружены продукты распада гептила. Декан химического факультета МГУ заявил, что гептил был найден в одной пробе из 20 и вряд ли стал причиной гибели донных организмов

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Найденные в одной из проб с Камчатки продукты окисления гептила не позволяют утверждать, что массовая гибель морской фауны в сентябре произошла именно из-за утечки ракетного топлива. Об этом РБК сообщил декан химического факультета МГУ Степан Калмыков.

24 октября эколог Георгий Каваносян в выпуске YouTube-канала «Редакция» сообщил, что в одной из проб, взятых журналистами канала на Камчатке, специалисты лаборатории МГУ обнаружели нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен — продукты распада ракетного топлива гептила.

Калмыков заявил, что было взято в общей сложности 20 проб от острова Крашенинникова до Халактырского пляжа, а следы ракетного топлива были выявлены только в одной из них. «Представьте себе, речь идет о сотнях километров, и мы по одной пробе, в, условно говоря, техногенной бухте, где стоят суда, судим о том, как это могло повлиять на это расстояние», — объяснил химик.

Он рассказал, что пробы были взяты на всех участках, где погибли живые организмы. Но в них не обнаружили каких-либо сильных токсинов, которые могли бы привести к экологической катастрофе.