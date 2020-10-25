В МГУ и «Гринпис» ответили на данные о следах гептила на Камчатке

«В Большой Лагерной бухте, действительно, были выявлены небольшие концентрации продуктов окисления гептила. Делать какие-то долгоиграющие, большие выводы по одной пробе о том, что ракетное топливо является причиной, я бы не стал — на местах массовой гибели животных этого не найдено, что очень важно. Второй момент: гептил легче воды. То есть он концентрируется прежде всего в верхних слоях, а погибают в основном придонные организмы. Здесь явно какой-то другой, более хитрый фактор, возможно, это могут быть красные приливы», — заметил Калмыков, добавив, что для него очевиден тот факт, что гибель животных не связана с утечкой гептила.
Руководитель проекта энергетической программы «Гринпис России» Рашид Алимов рассказал РБК, что новая информация о продуктах разложения гептила еще раз доказывает: ставить точку в исследовании причин массовой гибели животных на Камчатке нельзя. Он напомнил, что «Гринпис» также брал пробы в регионе, но тогда не обнаружил следов гептила.
«Это не совсем то место, где мы брали свои пробы. Часть проб у нас еще продолжает делаться, и результаты мы получим на следующей неделе, наша команда продолжает работать на Камчатке. Безусловно, в свете новой информации мы будем отбирать новые пробы», — сказал Алимов. Он добавил, что версия с водорослями — лишь одна из версий. Во время исследования причин, по мнению эколога, вскрывается ряд других проблем.
«Госорганы в некоторых пробах выявили пестициды, теперь новая информация о продуктах окисления ракетного топлива. Все это говорит о том, что нужно продолжать исследования, и мы их продолжаем», — сказал Алимов.
Результаты исследования, заказанного «Гринпис», на предмет наличия гептила в пробах воды и биоорганизмах, стали известны в середине октября. Исследование проводил петербургский химико-аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Тогда следов гептила и продуктов его разложения обнаружено не было.
Версия с гептилом, который является компонентом ракетного топлива, предполагает, что загрязнение могло произойти из-за утечки с военного полигона Радыгино. Однако военные заявляли, что с июня 2020 года на объекте не велись никакие учения с использованием тяжелой военной техники, а власти утверждали, что проверили полигон и нарушений не обнаружили.
Версия с водорослями, о которой упоминали Калмыков и Алимов, — это версия так называемых красных приливов. Ученые так называют явление, при котором водоросли выделяют сильные токсины, которые могут вызвать сильный ожог у человека. В Российской академии наук (РАН) эту версию называли основной. «Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят», — говорил вице-президент РАН Андрей Адрианов.
В конце сентября местные жители сообщили, что в районе Халактырского пляжа на берег массово выбрасывает морских животных, в том числе нерп и осьминогов. Также они жаловались на раздражение, тошноту, покраснение глаз и жжение после купания. По данным ученых Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии, погибли 95% донных организмов на глубине 10–15 м.
Авторы
Роман Кирьянов, Елизавета Ламова, Михаил Котляр, Мария Лисицына