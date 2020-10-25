В МГУ и «Гринпис» ответили на данные о следах гептила на Камчатке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Боррель назвал неприемлемым заявление Эрдогана о Макроне Политика, 17:27 СМИ сообщили о гонораре Нурмагомедова за бой против Гэтжи Спорт, 17:22 Появилось видео акции Femen на избирательном участке Зеленского Политика, 17:09 Против протестующих в Белоруссии применили слезоточивый газ Общество, 17:01 Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу года Экономика, 16:55 В Москве сотрудники Росгвардии пресекли конфликт с участием таксиста Общество, 16:49 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 16:45 МВД Грузии установило личность захватившего банк Общество, 16:43 Министр спорта назвал Нурмагомедова выдающимся борцом нашего времени Спорт, 16:33 В МГУ и «Гринпис» ответили на данные о следах гептила на Камчатке Общество, 16:28 «Аэрофлот» спрогнозировал возобновление полетов в Европу в конце зимы Бизнес, 16:09 Путин оценил пребывание военных США в Афганистане Политика, 16:01 «Урал» сыграл вничью с «Тамбовом» и не смог победить в пятом матче подряд Спорт, 15:56 Греф сделал прививку от коронавируса Общество, 15:52
Загрязнение воды на Камчатке ,  
0 

В МГУ и «Гринпис» ответили на данные о следах гептила на Камчатке

Ранее сообащлось, что в пробах с Камчатки обнаружены продукты распада гептила. Декан химического факультета МГУ заявил, что гептил был найден в одной пробе из 20 и вряд ли стал причиной гибели донных организмов
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Найденные в одной из проб с Камчатки продукты окисления гептила не позволяют утверждать, что массовая гибель морской фауны в сентябре произошла именно из-за утечки ракетного топлива. Об этом РБК сообщил декан химического факультета МГУ Степан Калмыков.

24 октября эколог Георгий Каваносян в выпуске YouTube-канала «Редакция» сообщил, что в одной из проб, взятых журналистами канала на Камчатке, специалисты лаборатории МГУ обнаружели нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен — продукты распада ракетного топлива гептила.

Калмыков заявил, что было взято в общей сложности 20 проб от острова Крашенинникова до Халактырского пляжа, а следы ракетного топлива были выявлены только в одной из них. «Представьте себе, речь идет о сотнях километров, и мы по одной пробе, в, условно говоря, техногенной бухте, где стоят суда, судим о том, как это могло повлиять на это расстояние», — объяснил химик.

Он рассказал, что пробы были взяты на всех участках, где погибли живые организмы. Но в них не обнаружили каких-либо сильных токсинов, которые могли бы привести к экологической катастрофе.

Ученые оценили опасность повторения «красных приливов» в России
Общество
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка

«В Большой Лагерной бухте, действительно, были выявлены небольшие концентрации продуктов окисления гептила. Делать какие-то долгоиграющие, большие выводы по одной пробе о том, что ракетное топливо является причиной, я бы не стал — на местах массовой гибели животных этого не найдено, что очень важно. Второй момент: гептил легче воды. То есть он концентрируется прежде всего в верхних слоях, а погибают в основном придонные организмы. Здесь явно какой-то другой, более хитрый фактор, возможно, это могут быть красные приливы», — заметил Калмыков, добавив, что для него очевиден тот факт, что гибель животных не связана с утечкой гептила.

Руководитель проекта энергетической программы «Гринпис России» Рашид Алимов рассказал РБК, что новая информация о продуктах разложения гептила еще раз доказывает: ставить точку в исследовании причин массовой гибели животных на Камчатке нельзя. Он напомнил, что «Гринпис» также брал пробы в регионе, но тогда не обнаружил следов гептила.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

«Это не совсем то место, где мы брали свои пробы. Часть проб у нас еще продолжает делаться, и результаты мы получим на следующей неделе, наша команда продолжает работать на Камчатке. Безусловно, в свете новой информации мы будем отбирать новые пробы», — сказал Алимов. Он добавил, что версия с водорослями — лишь одна из версий. Во время исследования причин, по мнению эколога, вскрывается ряд других проблем.

Следователи назвали основную версию загрязнения залива на Камчатке
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

«Госорганы в некоторых пробах выявили пестициды, теперь новая информация о продуктах окисления ракетного топлива. Все это говорит о том, что нужно продолжать исследования, и мы их продолжаем», — сказал Алимов.

Результаты исследования, заказанного «Гринпис», на предмет наличия гептила в пробах воды и биоорганизмах, стали известны в середине октября. Исследование проводил петербургский химико-аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Тогда следов гептила и продуктов его разложения обнаружено не было.

Версия с гептилом, который является компонентом ракетного топлива, предполагает, что загрязнение могло произойти из-за утечки с военного полигона Радыгино. Однако военные заявляли, что с июня 2020 года на объекте не велись никакие учения с использованием тяжелой военной техники, а власти утверждали, что проверили полигон и нарушений не обнаружили.

Ученые ФМБА не нашли ничего опасного в пробах с Камчатки
Общество
Фото:Елена Верещака / ТАСС

Версия с водорослями, о которой упоминали Калмыков и Алимов, — это версия так называемых красных приливов. Ученые так называют явление, при котором водоросли выделяют сильные токсины, которые могут вызвать сильный ожог у человека. В Российской академии наук (РАН) эту версию называли основной. «Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят», — говорил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

В конце сентября местные жители сообщили, что в районе Халактырского пляжа на берег массово выбрасывает морских животных, в том числе нерп и осьминогов. Также они жаловались на раздражение, тошноту, покраснение глаз и жжение после купания. По данным ученых Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии, погибли 95% донных организмов на глубине 10–15 м.

Авторы
Роман Кирьянов, Елизавета Ламова, Михаил Котляр, Мария Лисицына
Камчатка экология гептил
Материалы по теме
В РАН назвали причину загрязнения воды на Камчатке
Общество
В пробах с Камчатки не обнаружили следов ракетного топлива
Общество
СК признал серфингистку потерпевшей в деле о загрязнении воды на Камчатке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter