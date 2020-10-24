Ученые объяснили процесс возникновения «красных приливов»

В РАН заявили, что массовая гибель морских животных на Камчатке была вызвана токсичными водорослями рода Karenia, представителей динофлагеллят. РБК опросил ученых, насколько они могут быть опасны и как появляются «красные приливы»

Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка (Фото: Александр Пирагис / РИА Новости)

Подавляющее большинство — 90% — динофитовых водорослей, некоторые виды которых выделяют опасные токсины, обитают в тропических и субтропических морях, рассказала РБК доцент кафедры ботаники и физиологии растений КФУ Лилия Халиулина. Именно эти водоросли приводят к «красными приливам» — явлению, когда большая биомасса динофитов и их пигменты придают воде коричневатый или красный цвет.

«К массовому размножению любого вида водорослей приводит избыток органики в водной экосистеме. То есть «цветение» воды теми или иными видами водорослей — это следствие органического загрязнения водоемов. Если в воде имеется достаточное количество органики, которая служит пищевым ресурсом для водорослей, они будут размножаться, пока ресурс не будет исчерпан», — пояснила Халиулина.

Она добавила, что такие токсичные приливы приводят к массовому отравлению нередко со смертельным исходом у людей, вызывают гибель млекопитающих, птиц и рыб.

«В водах Татарстана часто встречаются и иногда массово размножаются до «цветения» воды пресноводные виды родов перидиниум, церациум и гимнодиниум. Однако токсических проявлений в наших водоемах обычно не наблюдается. В наших водоемах основной проблемой является «цветение» воды токсичными видами синезеленых водорослей», — отметила ученый.