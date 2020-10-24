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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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Ученые объяснили процесс возникновения «красных приливов»

В РАН заявили, что массовая гибель морских животных на Камчатке была вызвана токсичными водорослями рода Karenia, представителей динофлагеллят. РБК опросил ученых, насколько они могут быть опасны и как появляются «красные приливы»
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка (Фото: Александр Пирагис / РИА Новости)

Подавляющее большинство — 90% — динофитовых водорослей, некоторые виды которых выделяют опасные токсины, обитают в тропических и субтропических морях, рассказала РБК доцент кафедры ботаники и физиологии растений КФУ Лилия Халиулина. Именно эти водоросли приводят к «красными приливам» — явлению, когда большая биомасса динофитов и их пигменты придают воде коричневатый или красный цвет.

«К массовому размножению любого вида водорослей приводит избыток органики в водной экосистеме. То есть «цветение» воды теми или иными видами водорослей — это следствие органического загрязнения водоемов. Если в воде имеется достаточное количество органики, которая служит пищевым ресурсом для водорослей, они будут размножаться, пока ресурс не будет исчерпан», — пояснила Халиулина.

Она добавила, что такие токсичные приливы приводят к массовому отравлению нередко со смертельным исходом у людей, вызывают гибель млекопитающих, птиц и рыб.

«В водах Татарстана часто встречаются и иногда массово размножаются до «цветения» воды пресноводные виды родов перидиниум, церациум и гимнодиниум. Однако токсических проявлений в наших водоемах обычно не наблюдается. В наших водоемах основной проблемой является «цветение» воды токсичными видами синезеленых водорослей», — отметила ученый.

Ученые ФМБА не нашли ничего опасного в пробах с Камчатки
Общество
Фото:Елена Верещака / ТАСС

Ведущий научный сотрудник лаборатории альгологии Ботанического института им. В.Л. Комарова Татьяна Михайлова рассказала РБК, что «красные приливы» уже не раз встречались в Тихом и Атлантическом океанах, а подобные случаи гибели животных происходили, например, в США.

«Эти явления характерны в более теплых регионах, в северных морях они не наблюдались. Водоросли-динофлагелляты Karenia selliformis — морские представители, в реках есть другие токсичные организмы — синезеленые, золотистые водоросли, которые приводят к цветению воды. Но там другая токсичность, и последствия будут не такими тяжелыми», — добавила Михайлова.

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Заведующий кафедрой микологии и альгологии МГУ Александр Кураков отметил, что проблемы из-за токсичных водорослей иногда возникают на водохранилищах на Волге, однако в этом случае речь идет не о динофлагеллятах, а с цианобактериях или синезеленых водорослях. «Цветение» в водохранилищах связано с цианобактериями, они тоже нейротоксичные соединения выделяют — отравление животных, рыбы, человека при купании может быть», — отметил он.

Следователи назвали основную версию загрязнения залива на Камчатке
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

О массовой гибели морских животных в некоторых районах Камчатки стало известно в конце сентября, пострадали также и люди — серферы, которые катались в этих районах жаловались на поражение глаз.

В Следственном комитете заявили, что в пробах почвы, воды и морских организмов не нашли следов тяжелых металлов. Как рассказали в ведомстве, утечек нефтепродуктов на судах, заходивших в Авачинский залив, не было, а признаков токсического отравления у пострадавших, которые обратились за медпомощью, не выявили. Основной версией загрязнения в СК считают цветение фитопланктона.

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23 октября вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что ученые признали причиной загрязнения акватории Авачинского залива деятельность токсичных водорослей. «Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят», — сказал он.

Академик РАН, заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Кирпичников уточнил при этом, что движение крупных пятен фитопланктона ученые фиксировали в море еще на удалении от Камчатки. «Ученые… наблюдали большие пятна величиной по диаметру несколько сотен километров планктона в отдаленных районах от Камчатки. Сначала это сместилось на север, на Чукотку, а потом спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки», — рассказал он.

В Следственном комитете также пришли к выводу, что приоритетной версией загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке являются природные явления, «в том числе <...> цветение фитопланктона».

Авторы
Елизавета Ламова, Владислав Гордеев
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