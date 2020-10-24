Ученые объяснили процесс возникновения «красных приливов»

Ведущий научный сотрудник лаборатории альгологии Ботанического института им. В.Л. Комарова Татьяна Михайлова рассказала РБК, что «красные приливы» уже не раз встречались в Тихом и Атлантическом океанах, а подобные случаи гибели животных происходили, например, в США.
«Эти явления характерны в более теплых регионах, в северных морях они не наблюдались. Водоросли-динофлагелляты Karenia selliformis — морские представители, в реках есть другие токсичные организмы — синезеленые, золотистые водоросли, которые приводят к цветению воды. Но там другая токсичность, и последствия будут не такими тяжелыми», — добавила Михайлова.
Заведующий кафедрой микологии и альгологии МГУ Александр Кураков отметил, что проблемы из-за токсичных водорослей иногда возникают на водохранилищах на Волге, однако в этом случае речь идет не о динофлагеллятах, а с цианобактериях или синезеленых водорослях. «Цветение» в водохранилищах связано с цианобактериями, они тоже нейротоксичные соединения выделяют — отравление животных, рыбы, человека при купании может быть», — отметил он.
О массовой гибели морских животных в некоторых районах Камчатки стало известно в конце сентября, пострадали также и люди — серферы, которые катались в этих районах жаловались на поражение глаз.
В Следственном комитете заявили, что в пробах почвы, воды и морских организмов не нашли следов тяжелых металлов. Как рассказали в ведомстве, утечек нефтепродуктов на судах, заходивших в Авачинский залив, не было, а признаков токсического отравления у пострадавших, которые обратились за медпомощью, не выявили. Основной версией загрязнения в СК считают цветение фитопланктона.
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23 октября вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что ученые признали причиной загрязнения акватории Авачинского залива деятельность токсичных водорослей. «Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят», — сказал он.
Академик РАН, заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Кирпичников уточнил при этом, что движение крупных пятен фитопланктона ученые фиксировали в море еще на удалении от Камчатки. «Ученые… наблюдали большие пятна величиной по диаметру несколько сотен километров планктона в отдаленных районах от Камчатки. Сначала это сместилось на север, на Чукотку, а потом спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки», — рассказал он.
В Следственном комитете также пришли к выводу, что приоритетной версией загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке являются природные явления, «в том числе <...> цветение фитопланктона».
Авторы
Елизавета Ламова, Владислав Гордеев