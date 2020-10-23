В РАН назвали причину загрязнения воды на Камчатке

По ее словам, специалисты брали пробы в самой акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ.

«На сегодняшний момент мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб, и все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим», — сказала Радионова.

Она отметила, что некоторое превышение показателей по загрязняющим веществам было отмечено, но причиной массовой гибели животных оно стать не могло.

О том, что техногенное загрязнение уже не рассматривается как приоритетная версия произошедшего, ранее сообщил Следственный комитет. Утром 23 октября следователи сообщили, что считают основной версией гибель морских животных из-за природных явлений, в первую очередь «массового цветения фитопланктона». «Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года», — говорилось в сообщении СК. Ведомство сообщило также, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота РФ, заходивших в Авачинский залив, не было.

Первые сообщения о загрязнении воды у берегов Камчатки в районе Халактырского пляжа стали поступать в конце сентября. Местные жители публиковали фото и видео, на которых было видно выброшенных на берег мертвых морских животных. Кроме того, серфингисты жаловались на покраснение и жжение в глазах после купания, а также тошноту и плохое самочувствие. Позже ученые Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии сообщили о гибели 95% донных организмов на глубине 10–15 м.

О том, что причиной произошедшего могло быть аномальное размножение токсичных водорослей, в октябре заявили в РАН. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров по итогам одного из совещаний в правительстве Камчатского края сообщил, что в этом районе могло случиться явление, которое носит название «красный прилив» — появление токсинов в воде из-за водорослей. «Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции и разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — отметил он.