В РАН назвали причину загрязнения воды на Камчатке
Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что ученые признали токсичные водоросли причиной загрязнения акватории Авачинского залива, передает «РИА Новости».
«Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят», — сказал он.
Академик РАН, заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Кирпичников сообщил, что движение крупных пятен фитопланктона ученые фиксировали в море еще на удалении от Камчатки. «Ученые… наблюдали большие пятна величиной по диаметру несколько сотен километров планктона в отдаленных районах от Камчатки. Сначала это сместилось на север, на Чукотку, а потом спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки», — рассказал он.
По итогам анализа 5 тыс. проб, взятых в районе загрязнения акватории на Камчатке, Росприроднадзор не выявил следов, указывающих на то, что причины ЧП были техногенными, подтвердила глава ведомства Светлана Радионова на круглом столе в РАН, также сообщило агентство.