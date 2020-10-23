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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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В РАН назвали причину загрязнения воды на Камчатке

Ученые сходятся во мнении, что причиной произошедшего стали токсичные водоросли, оказавшиеся у побережья Камчатки осенью. Техногенную версию случившегося также исключают Росприроднадзор и СК
Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений Роспотребнадзора во время забора образцов
Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений Роспотребнадзора во время забора образцов (Фото: Ульяна Бакуменко / ТАСС)

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что ученые признали токсичные водоросли причиной загрязнения акватории Авачинского залива, передает «РИА Новости».

«Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят», — сказал он.

Академик РАН, заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Кирпичников сообщил, что движение крупных пятен фитопланктона ученые фиксировали в море еще на удалении от Камчатки. «Ученые… наблюдали большие пятна величиной по диаметру несколько сотен километров планктона в отдаленных районах от Камчатки. Сначала это сместилось на север, на Чукотку, а потом спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки», — рассказал он.

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По итогам анализа 5 тыс. проб, взятых в районе загрязнения акватории на Камчатке, Росприроднадзор не выявил следов, указывающих на то, что причины ЧП были техногенными, подтвердила глава ведомства Светлана Радионова на круглом столе в РАН, также сообщило агентство.

По ее словам, специалисты брали пробы в самой акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ.

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Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace

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«На сегодняшний момент мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб, и все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим», — сказала Радионова.

Она отметила, что некоторое превышение показателей по загрязняющим веществам было отмечено, но причиной массовой гибели животных оно стать не могло.

Следователи назвали основную версию загрязнения залива на Камчатке
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

О том, что техногенное загрязнение уже не рассматривается как приоритетная версия произошедшего, ранее сообщил Следственный комитет. Утром 23 октября следователи сообщили, что считают основной версией гибель морских животных из-за природных явлений, в первую очередь «массового цветения фитопланктона». «Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года», — говорилось в сообщении СК. Ведомство сообщило также, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота РФ, заходивших в Авачинский залив, не было.

Первые сообщения о загрязнении воды у берегов Камчатки в районе Халактырского пляжа стали поступать в конце сентября. Местные жители публиковали фото и видео, на которых было видно выброшенных на берег мертвых морских животных. Кроме того, серфингисты жаловались на покраснение и жжение в глазах после купания, а также тошноту и плохое самочувствие. Позже ученые Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии сообщили о гибели 95% донных организмов на глубине 10–15 м.

О том, что причиной произошедшего могло быть аномальное размножение токсичных водорослей, в октябре заявили в РАН. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров по итогам одного из совещаний в правительстве Камчатского края сообщил, что в этом районе могло случиться явление, которое носит название «красный прилив» — появление токсинов в воде из-за водорослей. «Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции и разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — отметил он.

Автор
Георгий Тадтаев
экология Росприроднадзор Камчатка
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